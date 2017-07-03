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Новый парк благоустроят в Бохане

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Бохан. Сибирские новости - Парк благоустроят в Бохане в рамках реализации областной программы «Создание и благоустройство зоны отдыха».

Вдоль парковой зоны планируют построить роликодром в бетонном исполнении, установить уличные и силовые тренажеры, комплекс деткой игровой площадки, скамейки, цветочники и урны для мусора. Кроме того, предполагается установка небольшого фонтана. Бюджет проекта составляет 1,054 млн руб. Средства поступят из бюджета Иркутской области.

Подрядчиком строительства стала иркутская фирма ООО «Спорт-Контур». Работы по созданию парка должны завершиться до 1 октября текущего года.

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2017-07-03 08:09:11




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