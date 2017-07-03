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Поступления в консолидированный бюджет РФ в Иркутской области почти вполовину превысили показатели прошлого года

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Иркутск. Сибирские новости - В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, территориально расположенных в Иркутской области, за январь - май мобилизовано около 131 млрд руб. налогов и сборов, что более чем на 43 млрд руб. или на 49% выше уровня поступлений января - мая 2016 года.

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 72 млрд руб. или 55%, в консолидированный бюджет Иркутской области - более 53 млрд руб. или 41%, в том числе в доходы местных бюджетов - около 9 млрд руб. В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства направлено акцизов на нефтепродукты 5 млрд руб. или 4%.

Кроме того, с 1 января 2017 года на налоговые органы возложены полномочия по администрированию страховых взносов, зачисляемых в Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. За пять месяцев мобилизовано более 33 млрд руб. страховых взносов на обязательное социальное страхование (темп роста к аналогичному периоду 2016 году 103%), в том числе в Пенсионный фонд РФ - 26 млрд (103%), в ФОМС - 6 млрд (102%), в ФСС - 939 млн (121%).

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2017-07-03 08:33:41




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