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Партнеры Росатома из Венгрии, Чехии и Словакии посетили Ангарский электролизный химический комбинат
09:30 - Ангарск. Сибирские новости - Представители энергетических компаний и государственных органов ядерного …
В Иркутске полицейские раскрыли серию краж дорогостоящего имущества
08:57 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске полицейские пресекли деятельности группы предполагаемых воров, …
Черемховский Центр помощи семьям с детьми-инвалидами стал обладателем федерального гранта
08:54 - Черемхово. Сибирские новости - Центр помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями …
Доходы федерального бюджета в Иркутской области возросли почти в два раза и превысили 72 млрд рублей
08:37 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области за пять месяцев 2017 года в федеральный бюджет направлено …
Поступления в консолидированный бюджет РФ в Иркутской области почти вполовину превысили показатели прошлого года
08:33 - Иркутск. Сибирские новости - В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, территориально …
Новый парк благоустроят в Бохане
08:09 - Бохан. Сибирские новости - Парк благоустроят в Бохане в рамках реализации областной программы «Создание …
Врачи Шелеховской ЦРБ перепутали "аппендицит" с "гастритом"
07:48 - Иркутск. Сибирские новости - Жительница Шелехова привезла в районную ЦРБ ребенка с жалобами на сильную …
С начала сезона клещевым энцефалитом в Иркутской области заболели 21 человек
07:41 - Иркутск. Сибирские новости - По данным мониторинга в Иркутской области снизилось количество обращений …
Эксперты ОНФ обсудили создание «зеленого щита» вокруг Иркутска
07:28 - Иркутск. Сибирские новости - Представители Общероссийского народного фронта в Иркутской области провели …
За выходные дни в Иркутской области произошло 50 пожаров и возгораний
07:23 - Иркутск. Сибирские новости - На территории региона в выходные дни зарегистрировано пять пожаров и 45 …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Иркутский гидрометцентр предупреждает о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях погоды. По области 3 июля местами сильные и очень сильные дожди, грозы, усиление северо-западного ветра до 15 - 20 м/с. Также местами по области ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.
Эксклюзив
Во второй части рейтинга мы продолжаем вспоминать, где именно и почему мерзли жители Иркутской области в прошедший зимний период.
В Иркутской области началась подготовка новому отопительному сезону. Информационное агентство «Сибирские новости» предлагает вспомнить, как прошел отопительный сезон 2016 – 2017-го. Данный рейтинг – это попытка проанализировать не столько результаты отопительного сезона в Иркутской области, а то, каким образом его ход был представлен в региональных средствах массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По информации Управления Росреестра по Иркутской области средняя цена приобретения зданий, оформленных в собственность в мае, составила 994,43 тыс. руб. (в прошлом месяце - 1,148 млн).
Актуально
В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий, объявленных в соответствии с указом Президента РФ, 14-15 сентября по инициативе Губернатора Иркутской области состоится международный Байкальский экологический водный форум.
Любимые герои советских мультфильмов в бетонном исполнении. Братск станет площадкой для нового фестиваля именитых мастеров [0+]. Но теперь в городе появятся более устойчивые к вниманию зрителей фигуры.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает о результатах работы контактного центра компании за два года. Сотрудники центра ответили более чем на 16 миллионов звонков абонентов из 15 регионов Сибири и Дальнего Востока, а среднее время ожидания ответа оператора составило 22 секунды.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, и Алюминиевая ассоциация России (Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия) объявляют об установке первого в современной России пешеходного моста с использованием алюминиевых сплавов.
«Ростелеком» в Иркутской области подключает каждого пятого нового клиента в день обращения.