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Доходы федерального бюджета в Иркутской области возросли почти в два раза и превысили 72 млрд рублей

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области за пять месяцев 2017 года в федеральный бюджет направлено более 72 млрд руб., объем мобилизации платежей более чем на 34 млрд руб. или в 1,9 раза превысил уровень аналогичного периода 2016 года. В структуре доходов федерального бюджета 61% приходится на налог на добычу полезных ископаемых - 44 млрд руб. При этом поступления НДПИ в федеральный бюджет более чем на 23 млрд руб. или в два раза выше аналогичного периода прошлого года. Данный рост обусловлен увеличением объемов добываемой нефти, положительной динамикой мировых цен на нефть, а также увеличением расчетного коэффициента, характеризующего регион добычи и свойства нефти.

Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, обеспечено более 30% доходов федерального бюджета (или 22 млрд руб). При этом сальдированные поступления НДС увеличились на 7 млрд руб. или в полтора раза, что обусловлено ростом мобилизации платежей (на 9 млрд руб.). Объемы возмещения налога на расчетные счета налогоплательщиков выросли на 2 млрд руб. Данный рост, в основном, обусловлен приобретением имущественного комплекса у налогоплательщика, администрируемого на федеральном уровне.

Акцизов на нефтепродукты в январе - мае поступило 3 млрд руб. В соответствии с Федеральным законом от 23.05.2016 №145-ФЗ данные акцизы с 1 июня 2016 года зачисляются в доход федерального бюджет (норматив зачисления в 2016 году - 12%, в 2017 год - 38,3%).

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2017-07-03 08:37:16




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