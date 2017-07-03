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Черемховский Центр помощи семьям с детьми-инвалидами стал обладателем федерального гранта

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Черемхово. Сибирские новости - Центр помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, стал обладателем гранта федерального Фонда поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках проекта муниципалитета «От ограниченных возможностей - к возможностям без границ».

Проект, на который был выигран грант, представляет собой комплекс мероприятий, в реализации которых будут задействованы специалисты разного профиля. Это и врачи, и педагоги, и работники учреждений культуры. С детьми будут работать педиатр, педагог-дефектолог, педагог-психолог и детский психиатр, массажисты, художественные руководители.

В течение полутора лет специалисты Центра будут проводить работу с не посещающими дошкольные организации детьми в возрасте от 3 до 8 лет, чтобы скорректировать некоторые недуги и повысить уровень социализации малышей. Об этом сообщила заместитель мэра по социально-культурным вопросам Елена Бокаева.

По ее словам, планируется, что на первом этапе будут охвачены 20 детей с легкими ментальными нарушениями, такими как нарушение речи, задержка психического развития, а на втором специалисты проведут работу с детьми с диагнозом детский церебральный паралич, синдром Дауна, аутизм.

«Главная задача Центра, который мы создали - это помочь семьям, в которых растут особенные дети. Ведь бывает так, что родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, опускают руки или же просто не знают, как помочь своему ребенку. Иногда и сам ребенок не знает сам, как себя «собрать». В нашем Центре специалистам для каждого ребенка будет составлена индивидуальная программа, которая позволит подобрать лечение и коррекцию, чтобы улучшить общее состояние малыша, развить его внимание, память, речь, сделать более усидчивым, научить общаться с окружающими. Любому ребенку можно помочь, если работать системно и слаженно», - уверена Елена Бокаева.

Общая сумма гранта составляет 1,7 млн руб. Еще 500 тыс. для работы Центра предусмотрено в местном бюджете и 300 тыс. составят средства спонсоров.

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2017-07-03 08:54:18




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