В Иркутске полицейские раскрыли серию краж дорогостоящего имущества
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске полицейские пресекли деятельности группы предполагаемых воров, похитивших имущество граждан на сумму, превышающую 7 млн руб.
Начиная с 2016 года в отделы полиции города Иркутска стали поступать сообщения от состоятельных жителей, ставших жертвами имущественного преступления, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
В марте прошлого года неизвестные преступники похитили крупную денежную сумму из элитного внедорожника. Осенью того же года они совершили еще две кражи: из припаркованного возле кафе автомобиля «Ленд-круизер» они похитили денежные средства, а позднее в одной из квартир «домушники» похитили имущество на сумму около полумиллиона руб.
Во всех случаях добычей преступников были крупные суммы денег или дорогостоящие товары: ювелирные украшения, шубы, часы.
Правоохранители пришли к выводу, что преступники во всех случаях действовали избирательно, тщательно планировали свои действия.
В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, удалось установить личности предполагаемых преступников. Ими оказались четверо иркутян в возрасте от 29 до 35 лет.
В ходе обыска у них было изъято оборудование: устройство, позволяющее отключить штатную сигнализацию в автомобилях класса «luxe». Стоимость этого прибора превышает полтора миллиона рублей. Также были обнаружены и иные предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности группы.
В рамках расследования уголовных дел установлено, что сообщники всегда тщательно планировали свои преступные деяния и каждый из них исполнял конкретную роль. Они могли по нескольку месяцев отслеживать маршрут передвижения будущей жертвы, выбирая самый подходящий момент для совершения краж. Перед тем как совершить хищение, злоумышленники могли неоднократно проникнуть в жилище с целью изыскания ценностей.
В настоящее время им инкриминируют совершение десяти эпизодов краж из автомобилей и квартир. Общий ущерб от деятельности предполагаемых воров превысил 7 млн руб.
В настоящее время все четверо иркутян заключены под стражу. Расследованием уголовного дела занимаются следователи следственной части ГСУ регионального МВД.
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2017-07-03 08:57:58