Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 04.07.2017, 09:07
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.97 (+58.97)
EUR 67.20 (+67.20)
10 CNY 86.85 (+86.85)
Информер праздники сегодня

Участники ЕГЭ-2017 в Иркутской области успешно справились с экзаменом по истории

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Участники ЕГЭ-2017 в Иркутской области успешно сдали единый государственный экзамен по истории. Итоги заключительного экзаменационного испытания основного периода подвели 3 июля. Об этом сообщил заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов.

Он напомнил, что экзамен проходил 19 июня. Участниками ЕГЭ по истории в этот день стали 2,184 тыс. человек. Максимальный результат (98 балов) показали выпускник школы № 32 Братска Игорь Вейс и выпускница иркутской школы № 7 Анастасия Тарбеева. Доля участников, получивших на ЕГЭ по истории 80 и более баллов - 1,65%.

"Традиционно, история, наряду с обществознанием и физикой, входит в тройку самых востребованных предметов по выбору на ЕГЭ. Несмотря на то, что это предварительные итоги, без учета резервных дней основного периода, мы уже сейчас отмечаем сокращение доли участников, не преодолевших минимальный порог - с 20,96% в 2016 году до 12,87% в текущем году", - отметил заместитель министра.

Кроме того, как сообщил замминистра, подведены предварительные итоги единого государственного экзамена по химии основного периода ЕГЭ-2017. Результат 100 баллов продемонстрировал выпускник Иркутской средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 64 Михаил Фролов. Экзамен по химии выпускники сдавали 19 июня. В 53 пунктах проведения экзамена свои знания проверяли 1,17 тыс. человек. Минимальный порог в 36 баллов не преодолели 26,58% участников. На 2,17% по сравнению с предыдущим годом увеличилось число участников, получивших на экзамене 80 и более баллов.

Напомним, основной период ЕГЭ-2017 завершился 1 июля универсальным резервным днем, в который проходили экзамены по всем предметам. Узнать свои результаты все участники ЕГЭ смогут не позднее 14 июля.

Ссылки по теме:

2017-07-04 06:56:45




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!