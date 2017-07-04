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В Нижнеудинске местный житель напал с ножом на подростка

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Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел Нижнеудинска возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, который причинил ножевое ранение школьнику.

1 июля в тяжелом состоянии в Алзамайскую больницу был доставлен 15-летний подросток с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Как стало известно следователям, накануне отец пострадавшего юноши и его знакомый распивали спиртные напитки, при этом присутствовал несовершеннолетний. В результате внезапно возникших неприязненных отношений, подозреваемый нанес удар ножом подростку.

Установлено, что мальчик учится в 9 классе СОШ в п. Алзамай Нижнеудинского района, на учете в ПДН не состоит.

Подозреваемому избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-07-04 07:02:44




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