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В Иркутской области ликвидировано 8 лесных пожаров на площади 3,4 тыс. га

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Иркутск. Сибирские новости - В понедельник на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано восемь лесных пожаров. Их общая площадь 3,43 тыс. га. Четыре пожара потушили в Усть-Кутском районе, два в Киренском и по одному в Качугском и Жигаловском районах.

По данным региональной диспетчерской службы, на утро 4 июля в локализованном состоянии находятся четыре пожара на площади 338 га. Лесопожарные формирования пожарно-химических станций и парашютно-десантных служб продолжают работать на тушении 10 возгораний на общей площади 9,293 тыс. га, из которых 85 га не покрытая лесом территория. Семь лесных пожаров действуют в Качугском районе, по одному в Жигаловском, Киренском и Чунском районах.

В зоне постоянного космического наблюдения находятся 12 пожаров: по четыре в Мамско-Чуйском и Усть-Удинском районах, три в Усть-Кутском и один в Катангском районе. Общая площадь пожаров в зоне контроля 31,401 тыс. га покрытой лесом территории и 19,594 тыс. га непокрытой лесом площади. Напомним, к тушению этих пожаров решено не приступать.

Для обнаружения и тушения лесных пожаров 3 июля было задействовано 618 человек, в том числе 323 пожарных-десантников, а также 111 единиц наземной техники. Два вертолета Ми-8 проводили переброску сил и средств в Усть-Кутском и Качугском районах. Общий налет авиационной техники составил 3 часа 20 минут.

Инспекторы лесной охраны с начала года выявили 810 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, в 830 случаях выписаны штрафы по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 10,691 млн руб. Всего с 15 марта инспекторы государственного пожарного надзора за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств оштрафовали пять юридических и 25 должностных лиц, а также 614 граждан на общую сумму 2,119 млн руб., возбуждено 315 административных расследований.

По данным Информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, сегодня IV класс пожарной опасности прогнозируется в Братском районе, III класс в Бодайбинском районе. В остальных районах области зафиксирован низкий класс пожарной опасности.

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2017-07-04 07:05:55




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