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В Братске бродячая собака напала на двухлетнего мальчика

Фото: Юрий Назыров
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Иркутск. Сибирские новости - В понедельник в городскую больницу Братска доставлен мальчик с укушенной раной головы.

Установлено, что в вечернее время 30 июня мальчик гулял со своей бабушкой в СНТ «Солнечная сопка», в это время к ним подбежала собака неустановленной породы, которая укусила мальчика и убежала. В настоящее время состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.

Следственный отдел Братска проводит доследственную проверку по данному факту.

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2017-07-04 07:09:16




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