Генпрокуратуру РФ просят заняться вопросом сохранения Плишкинского леса под Иркутском

Иркутск. Сибирские новости - Иркутские общественники обеспокоены судьбой уникального природного комплекса под Иркутском - Плишкинского леса.



Депутат Государственной Думы от Иркутской области Николай Николаев 3 июля направил обращение на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Основанием стали жалобы жителей Иркутска и членов садоводческих товариществ, расположенных недалеко он Плишкинского природного лесного массива, к председателю Иркутской областной организации ВООП Вере Шленовой. Население обеспокоено намерениями предоставить эту территорию под дачное строительство.



«И сам поселок Плишкино, и город Иркутск, на границе которых расположен этот лес, - территории со сложным экологическим статусом: уровень загрязнения атмосферного воздуха здесь превышает норму. Это негативно влияет на здоровье жителей областного центра, что, в свою очередь, придает высокую социальную значимость вопросу сохранения лесного массива, особенно с учетом того, что 2017 год объявлен Годом экологии», - отметил Николай Николаев.



В обращении к генпрокурору РФ он сообщил, что направил запрос в прокуратуру Иркутской области с просьбой провести проверку правомерности выделения земельного участка (кадастровый номер 38:36:000017:2722), находящегося в границах лесного массива, под дачное строительство. В случае выявления оснований для прокурорского реагирования депутат просит предпринять необходимые меры для их устранения, а также для защиты конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, предусмотренного ст. 42 Конституции РФ. «В связи с этим прошу Вас взять на особый контроль рассмотрение данного запроса, а также оказать содействие для решения вопроса, обозначенного заявителем», - отметил Николай Николаев в обращении.



По мнению представителей ВООП и депутата, указанные факты могут служить основанием для прокурорской проверки. Согласно сведениям Публичной кадастровой карты и справочной информации по объектам недвижимости online, размещенной на сайте Росреестра, отдельные земельные участки ДНТ, расположенного на территории Плишкинского леса, поставлены на государственный кадастровый учет в апреле 2015 года и на сегодня имеют статус «временный», при этом сведения о зарегистрированных правах на них отсутствуют. По всей видимости, предоставление земельных участков в ДНТ до настоящего момента не осуществлялось. Следовательно, у органов государственной власти еще есть возможность принять меры для сохранения уникального лесного массива, не нарушив права граждан. Николай Николаев особо отметил, что при выделении земельного участка под дачное строительство и, соответственно, вырубку леса, не были учтены экологическая сторона вопроса и мнение местных жителей.



«С 1 января 2017 года вступило в силу федеральное законодательство, предусматривающие возможность создания лесопарковых зеленых поясов. Представляется, что образование лесопаркового «зеленого пояса» вместо дачного строительства позволило бы не только сохранить уникальные леса и родник на границе города Иркутска, но и способствовало бы улучшению окружающей среды в целом», - отметил Николай Николаев.



Он также обратился к губернатору Иркутской области Сергею Левченко, в министерства имущественных отношений, природных ресурсов и экологии Иркутской области с просьбой предотвратить вырубку лесного массива и закрепление за этой территорией статуса лесопаркового зеленого пояса. При этом Николай Николаев считает, что власти должны изыскать возможность выделения другого участка под дачное строительство, вне границ Плишкинского леса.



Письмо депутата Госдумы направлено также министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому.



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2017-07-04 07:41:08