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Бывшего директора центра плавания в Иркутске будут судить за преступления против половой неприкосновенности детей

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Москва. Сибирские новости - Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении Эдуарда Рукосуева. Он обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности и общественной нравственности, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (25 эпизодов), ч.2 ст.134 УК РФ (3 эпизода), ч.4 ст.134 УК РФ (3 эпизода), ч.2 ст.135 УК РФ (3 эпизода), ч.2 ст.135 УК РФ, ч.3 ст.135 (5 эпизодов), ч.1 ст.242.2 УК РФ (11 эпизодов), п.«в» ч.2 ст.242.2 УК РФ (15 эпизодов), пп. «а, в» ч.2 ст.242.2 УК РФ (4 эпизода), ч.3 ст.160 УК РФ.

По информации пресс-службы СК России, следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в период с 2008 по 2015 годы Рукосуев, являясь инструктором по физкультуре одной из общеобразовательных школ, а также старшим тренером одного из центров плавания в Иркутске, совершал насильственные действия сексуального характера, развратные действия и мужеложство в отношении несовершеннолетних. Преступления им совершались на территории Иркутской области, Республики Бурятия, в городах Москва и Санкт-Петербург. Пострадавшие дети посещали секцию плавания под его руководством, выезжали с ним на соревнования и спортивные сборы. Помимо этого Рукосуев использовал несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов.

Кроме того, следствием установлено, что в 2014 году Рукосуев, являясь на тот момент директором того же центра плавания, совершил растрату бюджетных денежных средств.

На период следствия Рукосуеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С занимаемых должностей он был уволен весной и летом 2015 года.

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2017-07-04 07:52:08




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