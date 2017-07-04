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Михаил Корняков утвержден в должности ректора ИРНИТУ

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Иркутск. Сибирские новости - Министерство образования и науки РФ утвердило Михаила Корнякова в должности ректора Иркутского национального исследовательского технического университета с 5 июля 2017 года. Приказ об утверждении, подписанный министром Ольгой Васильевой, поступил в вуз 3 июля.

В поступившем документе также говорится, что основанием для утверждения стало решение Аттестационной комиссии минобрнауки России от 25 апреля, решение конференции работников и обучающихся университета от 9 июля 2017 года.

Михаил Корняков наделен полномочиями ректора ИРНИТУ до 4 июля 2022 года.

Напомним, Михаил Корняков родился в городе Алдан республики Саха (Якутия) в 1974 году. В 1997 году закончил Иркутский технический университет по специальности «горный инженер-электромеханик». После окончания вуза поступил в аспирантуру. Успешно защитив кандидатскую диссертацию, начал свою профессиональную карьеру в университете в должности ассистента кафедры «Системы управления электромеханическим оборудованием горных предприятий». В 34 года защитил докторскую диссертацию. С 2010 по 2016 гг. работал проректором по инновационной деятельности. С 21 октября 2016 года приказом Минобрнауки назначен исполняющим обязанности ректора ИРНИТУ.

9 июня 2017 конференция работников и обучающихся ИРНИТУ избрала Михаила Корнякова ректором университета. За него отдали свои голоса свыше 95% делегатов выборной конференции.

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2017-07-04 07:56:33




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