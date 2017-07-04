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Показатели «ИрАэро» в сфере пассажирских перевозок стремительно растут

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Иркутск. Сибирские новости - Показатели авиакомпании «ИрАэро» в сфере пассажирских перевозок в 2017 году стремительно растут. За январь - май текущего года по сравнению с тем же периодом 2016 года, рост составил 40,4%. Было перевезено 94,888 тыс. пассажиров. Пассажирооборот за три месяца 2017 года вырос на 80,6% - до 142,360 тыс. пасс. км. При этом процент занятости пассажирских кресел снизился на 7,6 пункта до 57,4%. Такие данные приводит Росавиация.

Авиакомпания «Ангара» демонстрирует более чем скромный прирост показателей. За пять месяцев этого года авиакомпания увеличила пассажирские перевозки на 3,6% (было перевезено 156,325 тыс. пассажиров). Пассажирооборот снизился на 1,2%, занятость кресел поднялась на 0,8% до 72,5%.

По грузоперевозкам оба авиапредприятия показали рост с начала 2017 года. «Ангара» перевезла 798,22 тонны (+3,1%), «ИрАэро» - 1,579 тыс. тонн (+14,8%). Грузооборот увеличился на 10,2% и 26% соответственно. При этом процент коммерческой загрузки у «ИрАэро» вырос на 0,1 пункта, у «Ангары» - упал на 0,3 пункта.

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2017-07-04 08:21:44




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