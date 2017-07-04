На путевки для семей, пострадавших от пожаров в Иркутской области, выделено около 1,4 млн рублей

08:55 - Иркутск. Сибирские новости - Исполняя поручения президента правительство РФ выделило из резервного фонда …

Иркутская область подаст апелляцию по рейтингу АСИ

08:51 - Иркутск. Сибирские новости - В конце июня в Москве состоялась сессия, организованная Агентством стратегических …

Показатели «ИрАэро» в сфере пассажирских перевозок стремительно растут

08:21 - Иркутск. Сибирские новости - Показатели авиакомпании «ИрАэро» в сфере пассажирских перевозок …

Михаил Корняков утвержден в должности ректора ИРНИТУ

07:56 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство образования и науки РФ утвердило Михаила Корнякова в должности …

Бывшего директора центра плавания в Иркутске будут судить за преступления против половой неприкосновенности детей

07:52 - Москва. Сибирские новости - Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного …

Генпрокуратуру РФ просят заняться вопросом сохранения Плишкинского леса под Иркутском

07:41 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутские общественники обеспокоены судьбой уникального природного комплекса …

В Братске бродячая собака напала на двухлетнего мальчика

07:09 - Иркутск. Сибирские новости - В понедельник в городскую больницу Братска доставлен мальчик с укушенной …

В Иркутской области ликвидировано 8 лесных пожаров на площади 3,4 тыс. га

07:05 - Иркутск. Сибирские новости - В понедельник на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано …

В Нижнеудинске местный житель напал с ножом на подростка

07:02 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел Нижнеудинска возбудил уголовное дело в отношении местного …

Участники ЕГЭ-2017 в Иркутской области успешно справились с экзаменом по истории

06:56 - Иркутск. Сибирские новости - Участники ЕГЭ-2017 в Иркутской области успешно сдали единый государственный …