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На путевки для семей, пострадавших от пожаров в Иркутской области, выделено около 1,4 млн рублей
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Иркутск. Сибирские новости - Исполняя поручения президента правительство РФ выделило из резервного фонда бюджетные ассигнования в размере 1,4 млн руб. для организации отдыха семей с детьми, проживающих в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших от пожаров. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.
По словам министра, семьи с детьми дошкольного возраста поселка Бубновка Киренского района, пострадавшие от пожара в апреле 2017 года, смогут отдохнуть и поправить здоровье по путевкам «Мать и дитя» на курорте «Ангара» и в санатории «Солнечный» города Братска.
Напомним, в настоящее время в соответствии с указом губернатора Иркутской области Сергея Левченко «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабных пожаров на территории Иркутской области» в санаторий «Усть-Кут» направлены 34 ребенка школьного возраста из семей, пострадавших от пожара в Киренском районе.
Оздоровительная смена в санатории «Усть-Кут» началась 21 июня и продлится до 8 июля 2017 года. Отдых и оздоровление детей и проезд к месту отдыха и обратно оплачиваются за счет средств бюджета Иркутской области, на эти цели предусмотрено более 1,2 млн руб.
На отдых и оздоровление, в соответствии с запланированным графиком, будет направлен один ребенок из семьи, пострадавшей в результате пожара в Заларинском районе. Оздоровительная смена в лагере «База отдыха «Приморская» (Иркутский район) пройдет в период 9 - 26 июля 2017 года. Двое детей из семьи, пострадавшей в результате пожара в Аларском районе, будут направлены на отдых в санаторий «Братское взморье» и в детский оздоровительный лагерь «Мечта» (Аларский район).
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2017-07-04 08:55:48
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На путевки для семей, пострадавших от пожаров в Иркутской области, выделено около 1,4 млн рублей
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