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«Заповедное Прибайкалье» и Иркутский планетарий приглашают волонтеров на «Астрономический субботник»

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Иркутск. Сибирские новости - «Заповедное Прибайкалье» приглашает всех желающих на «Астрономический субботник», который пройдет 24 июля в 20:00 в селе Большое Голоустное. Цель мероприятия - обратить внимание общественности на проблемы экологического и светового загрязнения.

Вместе с экологами и сотрудниками Иркутского планетария волонтеры очистят от мусора территорию Прибайкальского национального парка, а также понаблюдают за ночным небом в профессиональный телескоп. На это время в поселке отключат наружное освещение, что позволит рассмотреть астрономические объекты за пределами Солнечной системы.

Чтобы принять участие до 20 июля отправляйте заявку на почту menshenina.olga@gmail.com или ledok.baikal@gmail.com с пометкой «Астрономический субботник». В письме укажите ФИО участников и сообщите о наличии/отсутствии личного транспорта. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (952) 611-27-61.

Добавим, субботник завершит цикл «Астрономических вечеров» - совместного проекта «Заповедного Прибайкалья» и Иркутского планетария. Мероприятия прошли в Култуке, Большом Голоустном и Бугульдейке - поселках, прилегающих к территории Прибайкальского нацпарка. Образовательные лекции, посвященные экологии Прибайкалья и световому загрязнению посетили около 150 человек.

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2017-07-04 10:31:37




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