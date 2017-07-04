Сибирский федеральный университет завлекает иркутских абитуриентов новыми проектами вуза

Иркутск. Сибирские новости - Общежитие «Tesla-Village», высшие школы ресторанного бизнеса и автомобильного сервиса, возможности получения дополнительных баллов ЕГЭ и программы поддержки, обучающихся в Сибирском федеральном университете, - об этих нововведениях вуза рассказал на пресс-конференции ответственный секретарь приемной комиссии СФУ Александр Усачев.



Первым нововведением стало строительство общежития, которое получило название «Tesla-Village», в честь известного ученого Николы Тесла. «Это уникальный проект, аналогов которому нет в России. В данное общежитие мы будем заселять студентов-первокурсников с самыми высокими баллами ЕГЭ по «Информатике» и «Физике». Таким образом, мы хотим создать некий «Город гениев», где в одном месте будут сконцентрированы силы самых умных ребят из России и зарубежа в области информатики и физики. И, в свою очередь, будем ждать от них интересных проектов», - пояснил Александр Усачев.



Общежитие представляет собой четырехэтажное здание квартирного типа. Все комнаты рассчитаны на двух человек и укомплектованы необходимым техническим оборудованием. В этом году в здание планируют заселить около 200 абитуриентов.



Всего у СФУ 29 общежитий, большая часть которых - 27-этажные высотки квартирного типа. Кампус университета рассчитан на 40 тыс. человек.



Также впервые университет реализовал новый формат обучения - высшие школы ресторанного менеджмента и автомобильного сервиса. СФУ заключил договор с предприятиями ресторанного и автомобильного бизнеса. Договор говорит о том, что студентов будут обучать специалисты предприятий в реальном режиме. То есть, студент получает теоретические знания в университете, и сразу же отрабатывает практические навыки на предприятии. Также обучающиеся получают стопроцентную гарантию дальнейшего трудоустройства.



Для абитуриентов, желающих набрать дополнительные баллы к ЕГЭ, на данный момент СФУ проводит экспресс-конкурс. Информацию о нем можно узнать на сайте или в социальных группах учебного заведения.



Разнообразны реализуемые университетом программы поддержки студентов. Так, например, в СФУ 70% учащихся - это иногородние ребята. Для абитуриентов с баллами по ЕГЭ выше 210 учебное заведение однократно оплачивает проезд из родного города в Красноярск на любой вид транспорта.



Новая программа поддержки выпускников, поступивших на коммерцию, - снижение стоимости обучения. Выпускники с результатом более 180 баллов по ЕГЭ и, поступающие на инженерные направления, получают скидку в 50% оплаты стоимости обучения. Ресурсы на это университет берет из собственных грантов. Скидка сохраняется за абитуриентом весь период обучения, при условии, что он учится без отметок "удовлетворительно".



Если выпускник победитель олимпиады школьников - ему положена стипендия в размере 10 тыс. руб., если высокие баллы ЕГЭ - больше 220 - 240 по Информатике - то действует бонусная программа, двукратные и трехкратные стипендии.



Есть приоритетные специальности, поддерживаемые правительством РФ. То есть, не имея высоких баллов ЕГЭ, но поступив на бюджет, студент будет иметь высокую надбавку к стипендии. Это около 30 специальностей инженерно-технических направлений.



Также примерно 100 человек ежегодно переводят с коммерции на бюджет. Бюджетный набор каждый год составляет около 6 тыс. мест, это практически самый крупный показатель по всей стране.



Запущено мобильное приложение, в котором есть система прогноза зачисления. Она автоматически берет данные из базы абитуриентов университета и просчитывает вероятность поступления на ту или иную специальность. Система позволяет вовремя выбрать другой факультет или вуз, если абитуриент не проходит по заданному факультету.



Сибирский федеральный университет в рейтингах стабильно занимает места от пятого до 20. Каждый год зачисляется почти 10 тыс. студентов по 150 специальностям всех форм обучения.



«В этом году самый большой конкурс на инженерные направления. По сравнению с прошлым годом количество заявлений выросло на 25 - 30%. На данный момент принято около 7 тыс. заявлений на поступление в СФУ, из них - 70% на инженерные направления. Снизилось количество заявлений на экономику и менеджмент. Самое большое количество бюджетных мест: горное дело, металлургия, информационные технологии. Из Иркутской области ежегодно подают примерно 1 тыс. заявлений, из них поступают 800 - 900 выпускников», - прокомментировал Александр Усачев.



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2017-07-04 10:51:18