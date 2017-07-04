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Команды Иркутского и Слюдянского районов победили в XXXVI летних сельских спортивных играх

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Иркутск. Сибирские новости - В поселке Молодежный на базе Иркутского государственного аграрного университета прошли XXXVI летние сельские спортивные игры Иркутской области, в которых приняли участие около 780 человек в составах команд из различных муниципальных образований. Сельские спортивные игры проводились в личном и командном зачетах.

Команды были разделены на две группы. В первой группе в общекомандном зачете первое место заняла сборная Иркутского района, второе место у команды Тулунского района, на третьем месте оказались спортсмены Усольского района.

По видам спорта команда Иркутского района стала первой в полиатлоне, перетягивании каната, настольном теннисе, волейболе среди женщин, а также выиграла соревнования дояров и механизаторов. Команда Тулунского района выиграла соревнования по волейболу среди мужчин и мини-лапте. Спортсмены Усольского района победили в легкой атлетике и соревнованиях спортивных семей. В гиревом и городошном спорте лидировала команда Эхирит-Булагатского района. В соревнованиях по мини-футболу первое место заняла команда Аларского района. Еще одно первое место в перетягивании каната в другой весовой категории заняла команда Заларинского района.

Во второй группе в общекомандном зачете победил Слюдянский район. Второе место досталось Жигаловскому району. Бронзовыми призерами стали спортсмены сельских территорий Ангарского городского округа.

Напомним, в этот раз в программу летних сельских спортивных игр Иркутской области были добавлены соревнования дояров и механизаторов.

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2017-07-04 11:40:57




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