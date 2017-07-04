|
..
|Центробанк РФ
|USD
|58.97
|
↑
|
(+58.97)
|EUR
|67.20
|
↑
|
(+67.20)
|10 CNY
|86.85
|
↑
|
(+86.85)
|
В Иркутской области восстановили более 30 тысяч га леса
Версия для печати
Иркутск. Сибирские новости - С начала года в Иркутской области восстановлено 32,095 тыс. га леса, в том числе посажено и посеяно леса на площади 7,147 тыс. га. Сезонные работы проводились под постоянным контролем специалистов министерства лесного комплекса Иркутской области. Всего на текущий год предусмотрено провести лесовосстановление на площади 130 тыс. га, в том числе: посев и посадка леса 11,5 тыс. га, проведение мер содействия естественному возобновлению леса - 15,5 тыс. га, комбинированное лесовосстановление - 3 тыс. га.
Основные объемы по лесовосстановлению в Иркутской области выполняют арендаторы лесных участков, согласно лесному законодательству. Министерство полностью обеспечило лесопользователей посадочным и посевным материалом.
"Наибольшие объемы работ по посеву и посадке леса на переданных в аренду лесных участках сосредоточены в Илимском, Нижнеилимском, Братском, Падунском, Киренском, Усть-Кутском, Куйтунском, Северном и Чунском лесничествах. Основная часть лесопользователей уже выполнили свои обязанности в полном объеме", - рассказала начальник отдела лесовоспроизводства министерства лесного комплекса Иркутской области Валентина Щепетнева.
В то же время, многие лесопользователи не выполняют вверенные обязательства или оттягивают работы по лесовосстановлению на осенний период 2017 года. В случае невыполнения лесовоспроизводства министерством в отношении арендаторов будут поданы документы на взыскание неустойки или на расторжение договоров аренды лесных участков.
Ссылки по теме:
2017-07-04 11:44:11
Комментарии
|
|
В Иркутском районе построят четыре фельдшерско-акушерских пункта
12:15 - Иркутск. Сибирские новости - В администрации Иркутского района состоялось совещание по вопросам создания …
Концессионное соглашение о строительстве радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкоцентра подпишут в сентябре
12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Подписание соглашения между концессионером строительства радиологического …
Реализацию проектов «Единой России» обсудили в Тайшете
12:05 - Тайшет. Сибирские новости - Реализацию проектов «Единой России» обсудили в Тайшете. Встреча …
Угрозы подтопления прибрежных зон в связи с погодными условиями в Иркутске нет
12:02 - Иркутск. Сибирские новости - Угрозы подтопления прибрежных зон в связи с погодными условиями в Иркутске …
В Иркутской области в этом году построено 137 тыс. кв. м жилья эконом-класса
11:57 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области за пять месяцев 2017 года введено в эксплуатацию 283 …
В Братске планируют направить 470,9 млн руб. на капремонт многоквартирных домов
11:46 - Братск. Сибирские новости - В 2017 году в рамках региональной программы в Братске планируется направить …
В Иркутской области восстановили более 30 тысяч га леса
11:44 - Иркутск. Сибирские новости - С начала года в Иркутской области восстановлено 32,095 тыс. га леса, в том …
Команды Иркутского и Слюдянского районов победили в XXXVI летних сельских спортивных играх
11:40 - Иркутск. Сибирские новости - В поселке Молодежный на базе Иркутского государственного аграрного университета …
Сибирский федеральный университет завлекает иркутских абитуриентов новыми проектами вуза
10:51 - Иркутск. Сибирские новости - Общежитие «Tesla-Village», высшие школы ресторанного бизнеса …
«Заповедное Прибайкалье» и Иркутский планетарий приглашают волонтеров на «Астрономический субботник»
10:31 - Иркутск. Сибирские новости - «Заповедное Прибайкалье» приглашает всех желающих на «Астрономический …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в среду ожидаются дожди, грозы, в верхнеленских, северных районах местами и ливневые дожди, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Во второй части рейтинга мы продолжаем вспоминать, где именно и почему мерзли жители Иркутской области в прошедший зимний период.
В Иркутской области началась подготовка новому отопительному сезону. Информационное агентство «Сибирские новости» предлагает вспомнить, как прошел отопительный сезон 2016 – 2017-го. Данный рейтинг – это попытка проанализировать не столько результаты отопительного сезона в Иркутской области, а то, каким образом его ход был представлен в региональных средствах массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По информации Управления Росреестра по Иркутской области средняя цена приобретения зданий, оформленных в собственность в мае, составила 994,43 тыс. руб. (в прошлом месяце - 1,148 млн).
Актуально
В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий, объявленных в соответствии с указом Президента РФ, 14-15 сентября по инициативе Губернатора Иркутской области состоится международный Байкальский экологический водный форум.
Любимые герои советских мультфильмов в бетонном исполнении. Братск станет площадкой для нового фестиваля именитых мастеров [0+]. Но теперь в городе появятся более устойчивые к вниманию зрителей фигуры.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, первым на телекоммуникационном рынке России предложил услугу переноса остатков корпоративным клиентам. Теперь B2B-абоненты смогут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, и НИТУ «МИСиС», ведущий российский технологический вуз, заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области разработок материалов из алюминия и технологий его переработки.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает о результатах работы контактного центра компании за два года. Сотрудники центра ответили более чем на 16 миллионов звонков абонентов из 15 регионов Сибири и Дальнего Востока, а среднее время ожидания ответа оператора составило 22 секунды.