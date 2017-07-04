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В Иркутской области восстановили более 30 тысяч га леса

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Иркутск. Сибирские новости - С начала года в Иркутской области восстановлено 32,095 тыс. га леса, в том числе посажено и посеяно леса на площади 7,147 тыс. га. Сезонные работы проводились под постоянным контролем специалистов министерства лесного комплекса Иркутской области. Всего на текущий год предусмотрено провести лесовосстановление на площади 130 тыс. га, в том числе: посев и посадка леса 11,5 тыс. га, проведение мер содействия естественному возобновлению леса - 15,5 тыс. га, комбинированное лесовосстановление - 3 тыс. га.

Основные объемы по лесовосстановлению в Иркутской области выполняют арендаторы лесных участков, согласно лесному законодательству. Министерство полностью обеспечило лесопользователей посадочным и посевным материалом.

"Наибольшие объемы работ по посеву и посадке леса на переданных в аренду лесных участках сосредоточены в Илимском, Нижнеилимском, Братском, Падунском, Киренском, Усть-Кутском, Куйтунском, Северном и Чунском лесничествах. Основная часть лесопользователей уже выполнили свои обязанности в полном объеме", - рассказала начальник отдела лесовоспроизводства министерства лесного комплекса Иркутской области Валентина Щепетнева.

В то же время, многие лесопользователи не выполняют вверенные обязательства или оттягивают работы по лесовосстановлению на осенний период 2017 года. В случае невыполнения лесовоспроизводства министерством в отношении арендаторов будут поданы документы на взыскание неустойки или на расторжение договоров аренды лесных участков.

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2017-07-04 11:44:11




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