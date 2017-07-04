В Братске планируют направить 470,9 млн руб. на капремонт многоквартирных домов
Братск. Сибирские новости - В 2017 году в рамках региональной программы в Братске планируется направить на проведение капремонта общего имущества многоквартирных домов 470,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Так, планируют заменить 141 лифт с истекшим сроком эксплуатации в 41 многоквартирном доме; в 13 домах полностью обновить системы тепло-, водо- и электроснабжения, отремонтировать кровли, привести в порядок фасады и подвальные помещения, благоустроить прилегающие территории. По трем домам выполнят работы по техобследованию и проектированию для дальнейшего капремонта.
В настоящее время работы по комплексному капремонту общего имущества ведутся в восьми многоквартирных домах Братска. Еще по 19 домам заключены договоры с подрядными организациями, по четырем домам объявлены аукционы.
Мэр города Сергей Серебренников обратил внимание представителя регионального Фонда капремонта на необходимость активизировать работу по выполнению программы в Братске. Он указал на низкие темпы капремонта в городе, напомнив, что по собираемости взносов Братск находится в числе лидеров: за все время действия программы горожане перечислили в Фонд более 750 млн руб.; собираемость в 2017 году составила 80% (2016 - 74%). Городская администрация исправно перечисляет в Фонд взносы на капремонт муниципального жилья Братска.
Также глава города дал поручение своему заместителю по городскому хозяйству и строительству Николаю Пастушкову сформировать в Братске пул собственных строительных компаний для их дальнейшего участия в реализации программы капремонта на территории города. Из 68 предприятий, включенных в региональный список добросовестных подрядчиков, братских компаний только шесть.
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2017-07-04 11:46:53