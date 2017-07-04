В Иркутском районе построят четыре фельдшерско-акушерских пункта

12:15 - Иркутск. Сибирские новости - В администрации Иркутского района состоялось совещание по вопросам создания …

Концессионное соглашение о строительстве радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкоцентра подпишут в сентябре

12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Подписание соглашения между концессионером строительства радиологического …

Реализацию проектов «Единой России» обсудили в Тайшете

12:05 - Тайшет. Сибирские новости - Реализацию проектов «Единой России» обсудили в Тайшете. Встреча …

Угрозы подтопления прибрежных зон в связи с погодными условиями в Иркутске нет

12:02 - Иркутск. Сибирские новости - Угрозы подтопления прибрежных зон в связи с погодными условиями в Иркутске …

В Иркутской области в этом году построено 137 тыс. кв. м жилья эконом-класса

11:57 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области за пять месяцев 2017 года введено в эксплуатацию 283 …

В Братске планируют направить 470,9 млн руб. на капремонт многоквартирных домов

11:46 - Братск. Сибирские новости - В 2017 году в рамках региональной программы в Братске планируется направить …

В Иркутской области восстановили более 30 тысяч га леса

11:44 - Иркутск. Сибирские новости - С начала года в Иркутской области восстановлено 32,095 тыс. га леса, в том …

Команды Иркутского и Слюдянского районов победили в XXXVI летних сельских спортивных играх

11:40 - Иркутск. Сибирские новости - В поселке Молодежный на базе Иркутского государственного аграрного университета …

Сибирский федеральный университет завлекает иркутских абитуриентов новыми проектами вуза

10:51 - Иркутск. Сибирские новости - Общежитие «Tesla-Village», высшие школы ресторанного бизнеса …

«Заповедное Прибайкалье» и Иркутский планетарий приглашают волонтеров на «Астрономический субботник»

10:31 - Иркутск. Сибирские новости - «Заповедное Прибайкалье» приглашает всех желающих на «Астрономический …