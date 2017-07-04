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В Иркутской области в этом году построено 137 тыс. кв. м жилья эконом-класса

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области за пять месяцев 2017 года введено в эксплуатацию 283 тыс. кв. м жилья. По данным Иркутскстата, из общего объема 73% приходится на строительные организации, ими введено в эксплуатацию 208 тыс. кв. м, индивидуальными застройщиками - 75 тыс. кв. м. За указанный период объем ввода жилья экономического класса составил 137 тыс. кв. м (48%) от общего объема ввода.

Наибольший объем ввода жилья - 231 тыс. кв. м - приходится на Иркутск и Иркутский район. Также по сравнению с маем 2016 года объем ввода увеличился в Свирске, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Черемхово и в 17 районах Иркутской области.

Напомним, всего в Иркутской области в 2017 году планируется ввести не менее 900 тыс. кв. м нового жилья.

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2017-07-04 11:57:45




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