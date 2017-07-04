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В Иркутском районе построят четыре фельдшерско-акушерских пункта
12:15 - Иркутск. Сибирские новости - В администрации Иркутского района состоялось совещание по вопросам создания …
Концессионное соглашение о строительстве радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкоцентра подпишут в сентябре
12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Подписание соглашения между концессионером строительства радиологического …
Реализацию проектов «Единой России» обсудили в Тайшете
12:05 - Тайшет. Сибирские новости - Реализацию проектов «Единой России» обсудили в Тайшете. Встреча …
Угрозы подтопления прибрежных зон в связи с погодными условиями в Иркутске нет
12:02 - Иркутск. Сибирские новости - Угрозы подтопления прибрежных зон в связи с погодными условиями в Иркутске …
В Иркутской области в этом году построено 137 тыс. кв. м жилья эконом-класса
11:57 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области за пять месяцев 2017 года введено в эксплуатацию 283 …
В Братске планируют направить 470,9 млн руб. на капремонт многоквартирных домов
11:46 - Братск. Сибирские новости - В 2017 году в рамках региональной программы в Братске планируется направить …
В Иркутской области восстановили более 30 тысяч га леса
11:44 - Иркутск. Сибирские новости - С начала года в Иркутской области восстановлено 32,095 тыс. га леса, в том …
Команды Иркутского и Слюдянского районов победили в XXXVI летних сельских спортивных играх
11:40 - Иркутск. Сибирские новости - В поселке Молодежный на базе Иркутского государственного аграрного университета …
Сибирский федеральный университет завлекает иркутских абитуриентов новыми проектами вуза
10:51 - Иркутск. Сибирские новости - Общежитие «Tesla-Village», высшие школы ресторанного бизнеса …
«Заповедное Прибайкалье» и Иркутский планетарий приглашают волонтеров на «Астрономический субботник»
10:31 - Иркутск. Сибирские новости - «Заповедное Прибайкалье» приглашает всех желающих на «Астрономический …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в среду ожидаются дожди, грозы, в верхнеленских, северных районах местами и ливневые дожди, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Во второй части рейтинга мы продолжаем вспоминать, где именно и почему мерзли жители Иркутской области в прошедший зимний период.
В Иркутской области началась подготовка новому отопительному сезону. Информационное агентство «Сибирские новости» предлагает вспомнить, как прошел отопительный сезон 2016 – 2017-го. Данный рейтинг – это попытка проанализировать не столько результаты отопительного сезона в Иркутской области, а то, каким образом его ход был представлен в региональных средствах массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По информации Управления Росреестра по Иркутской области средняя цена приобретения зданий, оформленных в собственность в мае, составила 994,43 тыс. руб. (в прошлом месяце - 1,148 млн).
Актуально
В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий, объявленных в соответствии с указом Президента РФ, 14-15 сентября по инициативе Губернатора Иркутской области состоится международный Байкальский экологический водный форум.
Любимые герои советских мультфильмов в бетонном исполнении. Братск станет площадкой для нового фестиваля именитых мастеров [0+]. Но теперь в городе появятся более устойчивые к вниманию зрителей фигуры.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, первым на телекоммуникационном рынке России предложил услугу переноса остатков корпоративным клиентам. Теперь B2B-абоненты смогут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, и НИТУ «МИСиС», ведущий российский технологический вуз, заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области разработок материалов из алюминия и технологий его переработки.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает о результатах работы контактного центра компании за два года. Сотрудники центра ответили более чем на 16 миллионов звонков абонентов из 15 регионов Сибири и Дальнего Востока, а среднее время ожидания ответа оператора составило 22 секунды.