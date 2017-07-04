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Реализацию проектов «Единой России» обсудили в Тайшете

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Тайшет. Сибирские новости - Реализацию проектов «Единой России» обсудили в Тайшете. Встреча прошла при участии заместитель председателя ЗС Иркутской области Натальи Дикусаровой, секретаря Тайшетского местного отделения партии «Единая Россия», главы города Александра Заика и глав МО Тайшетского района.

Так, в рамках реализации проекта «Местный дом культуры» два сельских клуба в Тайшете получат финансирование на реконструкцию и обновление материально-технической базы. Средства в размере 1,627 млн руб. получат клуб в Бирюсинске и Квитке.

Также Н. Дикусарова напомнила, что на последней сессии ЗС был скорректирован бюджет Иркутской области. Изменения коснулись и Тайшетского района, а именно, сохранена заработная плата работникам технического персонала бюджетной сферы.

«Уровень заработной платы сохранен. В связи с этим возникла необходимость из областного бюджета добавить средства субвенции на образование. На сегодняшний день денежные средства добавлены», - отметила Н. Дикусарова.

Также депутат уделила внимание вопросу о дополнительной помощи муниципальным бюджетам. На всю Иркутскую область добавлено 1,9 млрд руб., в Тайшетский район будет направлено порядка 90 млн руб.

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2017-07-04 12:05:11




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