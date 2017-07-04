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Концессионное соглашение о строительстве радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкоцентра подпишут в сентябре

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Иркутск. Сибирские новости - Подписание соглашения между концессионером строительства радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра и ПЭТ-центра в Иркутске и правительством Иркутской области планируется в сентябре 2017 года. После этого начнется строительство здания медучреждения. Такое решение было принято на совещании под руководством главы региона Сергея Левченко.

Участие в совещании приняли председатель правительства области Александр Битаров, руководитель аппарата губернатора и правительства Дмитрий Чернышов, зампред правительства Антон Логашов, министры областного правительства, главный врач онкоцентра Виктория Дворниченко, представители инвестора.

"Это уникальный объект, который необходим нашему региону. Из 5 млрд руб., необходимых для строительства центра, 1,2 млрд руб. будет выделено из областного бюджета. Остальные средства выделяет инвестор. Погашение средств инвестора будет идти в течение 7 - 10 лет за счет заработанных средств диспансера. Поэтому необходимо еще раз тщательно отсмотреть статистку посещений пациентов и востребованность таких медуслуг в соседних территориях: Бурятии, Забайкалье, Алтае, Красноярском крае, где нет подобных учреждений", - подчеркнул губернатор.

В состав радиологического корпуса будет входить отделение радиационной онкологии (из пяти подразделений), отделение ядерной медицины для радиодиагностических ПЭТ и ОФЭКТ исследований, отделение медицинской физики и инженерии, операционный блок и стационар на сто коек.

Как отметила В. Дворниченко, строительство нового радиологического корпуса с ПЭТ-центром - это единственный комплексный проект во всей России. «Сердцем» нового объекта станут пять линейных ускорителей электронов Varian TrueBeam. Строительство радиологического центра позволит применять высокотехнологичные методы лучевой терапии в лечении злокачественных образований, в которых нуждаются 80% пациентов. Ежегодно в диспансере получают лечение более 24 тыс. жителей Иркутской области и около тысячи пациентов из других регионов России. В настоящий момент, как пояснила В. Дворниченко, в Иркутской области отсутствует полноценная радиологическая служба, радиологическое отделение работает на устаревшем радиологическом оборудовании. "Главная цель этого амбициозного проекта - оказание не выборочной, а комплексной медицинской онкологической помощи населению Иркутской области с использованием всех известных на сегодняшний день методик", - сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

Для строительства радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра разработана проектно-сметная документация, в 2016 году получено положительное заключение всех необходимых экспертиз.

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2017-07-04 12:11:25




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