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В Иркутском районе построят четыре фельдшерско-акушерских пункта

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Иркутск. Сибирские новости - В администрации Иркутского района состоялось совещание по вопросам создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями под руководством председателя комитета по социальной политике Екатерины Михайловой. Всего в Иркутском районе в настоящее время проживают 8,93 тыс. инвалидов.

Об оказании доступной медицинской помощи людям с ограниченными возможностями доложил заместитель главного врача Иркутской районной больницы Андрей Кодинцев. По его словам, руководство принимает меры для создания доступной среды в больницах, так, планируется установить на входах кнопки вызова. В поликлинике Хомутово за счет областных средств был установлен пандус. Всем требованиям доступной среды в Иркутском районе соответствует поликлиника в микрорайоне Луговом: там есть тактильные плитки, кнопки вызовов, пандусы.

А. Кодинцев также рассказал, что по федеральной программе развития села одобрены заявки на строительство четырех фельдшерско-акушерских пунктов в Иркутском районе. ФАПы появятся в Горяшино, Малой Топке, Патронах и Малой Еланке. В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации. Строительство планируется начать в 2018 году. Новые ФАПы будут соответствовать всем современным требованиям, в том числе требованиям доступной среды.

На совещании обсудили вопрос оказания стоматологической медпомощи детям с ограниченными возможностями. Как пояснил А. Кодинцев, ЦРБ получила соответствующую лицензию. Однако председатель Иркутской районной организации ИРО «Всероссийского общества инвалидов» Ольга Кашпирова сообщила, что детский стоматолог районной больницы не принимает детей с заболеваниями аутического спектра. Родителям пришлось обращаться в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу, где ребенку провели операцию, и после этого их вновь направили «наблюдаться» по месту жительства. Замглавврача ЦРБ ответил, что медучреждение оказывает только терапевтическую стоматологическую помощь, любые хирургические вмешательства должны проводиться в других больницах. Е. Михайлова дала поручение оформить запрос на имя главного врача ЦРБ Иркутского района, в министерство здравоохранения Иркутской области для разъяснения полномочий медучреждений.

Также на совещании обсудили вопросы записи к врачам через Интернет, введение в эксплуатацию лифтов в поликлинике в Луговом, вопросы образования детей с ограниченными возможностями в Иркутском районе.

Как доложила директор МКУ ИРМО «Ресурсно-методический центр» Светлана Строкина, с 1 сентября 2016 года в Иркутском районе были открыты два первых класса для детей-инвалидов: в Марковской и Уриковской школах.

Педагоги работают по специальной методике, дети обучаются по адаптированным общеобразовательным программам. Для детей с ограниченными возможностями работают также 13 коррекционных классов: в Ревякинской, Кудинской, Бутырской и Оёкской школах. В 2016 - 2017 году в районе обучались 508 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 73 ребенка - инвалиды.

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2017-07-04 12:15:57




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