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Международный лагерь для дизайнеров пройдет на Байкале

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Иркутск. Сибирские новости - Выставка плакатов призера более 200 международных конкурсов и основателя первого в России журнала о дизайне «Как» Петра Банкова будет организована в рамках ежегодного международного лагеря для дизайнеров на Байкале, который пройдет с 21 по 23 июля в Больших котах.

В лагере соберутся титулованные и авторитетные российские преподаватели дизайна: Илья Рудерман, Татьяна Бибикова, Владислав Головач, Денис Башев.

Среди участников - представители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Крыма, Барнаула, Новокузнецка, Новосибирска, Томска, Кемерово, Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ, Читы, Нерюнгри, а также гости из Латвии, Чехии и Беларуси.

Организаторы приглашают дизайнеров, маркетологов, директоров веб-студий, типографий, газет, журналов и студентов кафедры «Дизайн» для участия в лагере. Подробную информацию можно найти на сайте: http://bdsl.ru.

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2017-07-05 10:59:38




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