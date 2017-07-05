Движение транспорта на нескольких улицах Иркутска будет ограничено

12:14 - Иркутск. Сибирские новости - С 6 по 19 июля движение транспорта по улице Рабочего Штаба в районе дома …

Инфляция в Иркутской области в июне составила 0,4%

12:12 - Иркутск. Сибирские новости - Инфляция в Иркутской области в июне составила 0,4%, сообщает Иркутскстат.Цены …

Погрузка на ВСЖД в I полугодии превысила 32 млн тонн

11:58 - Иркутск. Сибирские новости - По итогам работы в первом полугодии 2017 года показатель погрузки на ВСЖД …

Спортсменка из Иркутской области Анастасия Коношанова стала двукратной чемпионкой России в беге

11:56 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены из Иркутской области завоевали две золотые и одну серебряную …

Дмитрий Бердников занял третье место в медиарейтинге глав столиц субъектов СФО

11:53 - Иркутск. Сибирские новости - Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг первых лиц столиц …

Сергей Брилка посетит малые населенные пункты Иркутской области в рамках рабочих поездок

11:49 - Иркутск. Сибирские новости - Малые населенные пункты области, в частности, созданные в свое время при …

Губернатор попросил минздрав РФ поддержать создание в Иркутской области детского медцентра

11:33 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил министру здравоохранения …

Мэр Иркутска поручил продолжить противопаводковые мероприятия в городе

11:20 - Иркутск. Сибирские новости - Противопаводковые мероприятия в Иркутске будут продолжены. Такое поручение …

Городская площадь талантов в Иркутске пройдет в режиме мастер-классов

11:12 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках мероприятия «Городская площадь талантов» для иркутян …

Международный лагерь для дизайнеров пройдет на Байкале

10:59 - Иркутск. Сибирские новости - Выставка плакатов призера более 200 международных конкурсов и основателя …