Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 05.07.2017, 19:58
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.23 (+0.26)
EUR 67.30 (+0.09)
10 CNY 87.11 (+0.26)
Информер праздники сегодня

Городская площадь талантов в Иркутске пройдет в режиме мастер-классов

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В рамках мероприятия «Городская площадь талантов» для иркутян и гостей города участники проведут бесплатные мастер-классы по разным направлениям.

Также иркутские мастера продемонстрируют свои работы в рамках фестиваля творчества «Иркутский Арбат». Около 100 народных умельцев представят сувениры из полимерной глины и ткани, украшения из бисера и бересты, интерьерные элементы ручной работы и много других эксклюзивных поделок и мастер-классов по их изготовлению.

Для детей разных возрастов буду организованы развивающие занятия, мастер-классы по авиамоделированию и яхт-лодочному строению, увлекательные химические эксперименты. В мероприятии примут участие музей оптических иллюзий «Фантаст» и Иркутский детский контактный зоопарк. Все желающие смогут посетить открытые тренировки по йоге.

Городская площадь талантов пройдет в сквере им. Кирова 8 июля. Организатор мероприятия - управление реализации общественных инициатив администрации Иркутска.

Напомним, «Городская площадь талантов» проводится в Иркутске с мая по сентябрь. В следующий раз мероприятие пройдет 12 августа и 9 сентября.

Ссылки по теме:

2017-07-05 11:12:38




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!