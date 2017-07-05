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Мэр Иркутска поручил продолжить противопаводковые мероприятия в городе

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Иркутск. Сибирские новости - Противопаводковые мероприятия в Иркутске будут продолжены. Такое поручение дал мэр Иркутска Дмитрий Бердников по итогам заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению мер пожарной безопасности.

В результате ливневых дождей 3 и 4 июля в Иркутске выпало две трети от месячной нормы осадков. При этом на реках города не зафиксировано значительного подъема уровня воды. Сотрудники городской аварийно-спасательной службы продолжают проводить ежедневный мониторинг водоемов города и мест наиболее вероятного подтопления. Согласно прогнозам Иркутского гидрометцентра в этом году в городе не ожидается повторения паводковой ситуации 2016 года.

Глава города отметил, что в этом году необходимо провести работы по сооружению дамбы и усилению уже существующей насыпи на берегу реки Ушаковка в районе СНТ «Родник» и «Восток», где в прошлом году были подтоплены более 500 домовладений. Мероприятия планируется выполнить силами муниципальных предприятий с привлечением строительных компаний в рамках муниципально-частного партнерства. Стоимость всех работ составит около 5 млн руб.

Напомним, в прошлом году были проведены работы по очистке русла рек Ушаковка и Сарафановка, прочистке и углублению ливневых и дренажных канав и каналов. В этом году подготовка к возможным подтоплениям началась в марте: коммунальными службами проведена очистка и промывка ливневой канализации города.

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2017-07-05 11:20:21




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