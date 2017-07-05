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Движение транспорта на нескольких улицах Иркутска будет ограничено
12:14 - Иркутск. Сибирские новости - С 6 по 19 июля движение транспорта по улице Рабочего Штаба в районе дома …
Инфляция в Иркутской области в июне составила 0,4%
12:12 - Иркутск. Сибирские новости - Инфляция в Иркутской области в июне составила 0,4%, сообщает Иркутскстат.Цены …
Погрузка на ВСЖД в I полугодии превысила 32 млн тонн
11:58 - Иркутск. Сибирские новости - По итогам работы в первом полугодии 2017 года показатель погрузки на ВСЖД …
Спортсменка из Иркутской области Анастасия Коношанова стала двукратной чемпионкой России в беге
11:56 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены из Иркутской области завоевали две золотые и одну серебряную …
Дмитрий Бердников занял третье место в медиарейтинге глав столиц субъектов СФО
11:53 - Иркутск. Сибирские новости - Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг первых лиц столиц …
Сергей Брилка посетит малые населенные пункты Иркутской области в рамках рабочих поездок
11:49 - Иркутск. Сибирские новости - Малые населенные пункты области, в частности, созданные в свое время при …
Губернатор попросил минздрав РФ поддержать создание в Иркутской области детского медцентра
11:33 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил министру здравоохранения …
Мэр Иркутска поручил продолжить противопаводковые мероприятия в городе
11:20 - Иркутск. Сибирские новости - Противопаводковые мероприятия в Иркутске будут продолжены. Такое поручение …
Городская площадь талантов в Иркутске пройдет в режиме мастер-классов
11:12 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках мероприятия «Городская площадь талантов» для иркутян …
Международный лагерь для дизайнеров пройдет на Байкале
10:59 - Иркутск. Сибирские новости - Выставка плакатов призера более 200 международных конкурсов и основателя …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В четверг в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, днем в западных и северо-западных районах местами и ливневые дожди, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Во второй части рейтинга мы продолжаем вспоминать, где именно и почему мерзли жители Иркутской области в прошедший зимний период.
В Иркутской области началась подготовка новому отопительному сезону. Информационное агентство «Сибирские новости» предлагает вспомнить, как прошел отопительный сезон 2016 – 2017-го. Данный рейтинг – это попытка проанализировать не столько результаты отопительного сезона в Иркутской области, а то, каким образом его ход был представлен в региональных средствах массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По информации Управления Росреестра по Иркутской области средняя цена приобретения зданий, оформленных в собственность в мае, составила 994,43 тыс. руб. (в прошлом месяце - 1,148 млн).
Актуально
В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий, объявленных в соответствии с указом Президента РФ, 14-15 сентября по инициативе Губернатора Иркутской области состоится международный Байкальский экологический водный форум.
Любимые герои советских мультфильмов в бетонном исполнении. Братск станет площадкой для нового фестиваля именитых мастеров [0+]. Но теперь в городе появятся более устойчивые к вниманию зрителей фигуры.
Пресс-релиз
12 шелеховских пенсионеров – ветеранов Иркутского алюминиевого завода прошли обучающий курс и освоили азы профессии гида. Теперь они могут самостоятельно проводить экскурсии по городу Шелехову, а также помогать музейным работникам в оформлении экспозиций.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и Nokia, глобальный лидер в области инновационных решений, успешно протестировали технологии мобильной связи пятого поколения. В ходе испытаний компании исследовали различные сценарии применения 5G.
«Ростелеком» совместно с депутатами Думы города Иркутска, представителями предприятий дорожного и коммунального хозяйства принял участие в круглом столе «Пути повышения безопасности дорожного движения».