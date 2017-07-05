Губернатор попросил минздрав РФ поддержать создание в Иркутской области детского медцентра
Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой письмо с просьбой поддержать проект по созданию в Иркутске детского многофункционального медицинского центра в рамках мероприятий Десятилетия детства, объявленного Указом Президента РФ от 29 мая 2017 года. Правительство Иркутской области планирует направить бюджетную заявку для включения в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 - 2020 годы, сообщается в письме главы региона.
В обращении Сергея Левченко говорится, что строительство детского многофункционального медицинского центра необходимо для повышения качества и доступности помощи детям на территории Иркутской области. Учреждение будет обеспечивать специализированной, в том числе, высокотехнологичной помощью. Также детский многофункциональный медицинский центр может стать хорошей учебной базой для подготовки и дополнительного профессионального образования врачей и средних медработников педиатрического профиля.
По информации пресс-службы регионального минздрава, сегодня в Иркутской области основной объем специализированной и высокотехнологичной помощи детям оказывают две многопрофильные больницы - ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» и ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница». Здесь получают лечение пациенты с тяжелой нейрохирургической, ортопедической, офтальмологической, эндокринологической, онкологической патологией. Также проводится хирургическая коррекция врожденных пороков развития, в том числе новорожденным. На базе этих учреждений организованы детский региональный кардиологический центр для диагностики и динамического наблюдения детей с тяжелой сердечно-сосудистой патологией, ревматологический и нефрологический детские центры.
В этих медорганизациях также получают помощь дети с тяжелыми заболеваниями из Республики Бурятия и Забайкальского края. Отделения больниц являются клинической базой профильных кафедр Иркутского государственного медицинского университета и Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования.
Основные здания двух больниц построены в конце XIX века - 70-ых годах XX века. Помещения находятся в центре города, являются памятниками истории и культуры. Из-за этого они не подлежат реконструкции для развития новых видов специализированной и высокотехнологичной помощи в соответствии с современными санитарными нормами и правилами. Иркутская государственная областная детская клиническая больница работает в приспособленном помещении, где отсутствуют условия для открытия пансионата для детей с родителями из отдаленных территорий Иркутской области. Имеющиеся планировочные решения с большим трудом позволяют организовать на базе городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы оказание всех видов специализированной экстренной и неотложной медицинской помощи.
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2017-07-05 11:33:03