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Сергей Брилка посетит малые населенные пункты Иркутской области в рамках рабочих поездок

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Иркутск. Сибирские новости - Малые населенные пункты области, в частности, созданные в свое время при леспромхозах области, будут включаться в маршруты рабочих поездок председателя Законодательного Собрания Иркутской области Сергея Брилки по территориям региона.

Напомним, на 52-й сессии областного парламента спикер выступил с предложением определить стратегию решения проблемных вопросов таких населенных пунктов. «В области 452 поселения, на них в областном бюджете предусмотрено всего 3,5 млрд рублей. Около 100 из этих поселений находятся в лесной зоне и создавались специально для того, чтобы обслуживать леспромхозы. Сейчас они влачат жалкое существование: у людей нет работы, нет условий для нормальной жизни. А в них живет не менее 10% от всего населения области. Что нам делать с этими поселениями? Я считаю, нам надо совместно с правительством в этой проблеме глубоко разобраться», - подчеркнул на сессии Сергей Брилка.

Многим таким поселкам в этом году исполняется 50 - 60 лет с момента основания. К примеру, в конце июля полувековой юбилей у поселков Брусничный и Дальний в Нижнеилимском районе. Брусничный был основан при Ждановском ЛПХ в 1967 году. Сегодня в поселке проживают 485 человек. Половина из них - пенсионеры, около 40 человек - официально безработные. Дальний, которому исполняется 50 лет, также возник как поселок лесозаготовителей. Три года назад в поселке был крупный пожар, тогда сгорело 22 дома. Сегодня здесь много пенсионеров и нет работы для молодежи. Постоянно проживают чуть более 200 человек, в местной школе 26 учеников.

Первые встречи с населением подобных поселков, когда-то создававшихся при леспромхозах, Сергей Брилка намерен провести на севере области уже до конца июля 2017 года, сообщает пресс-служба областного парламента.

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2017-07-05 11:49:16




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