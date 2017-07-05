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Дмитрий Бердников занял третье место в медиарейтинге глав столиц субъектов СФО

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Иркутск. Сибирские новости - Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Сибирского федерального округа за июнь 2017 года. Возглавил рейтинг глава Новосибирска Анатолий Локоть, на втором месте - мэр Омска Вячеслав Двораковский. Третье место занял мэр Иркутска Дмитрий Бердников, прибавив за месяц один пункт в рейтинге.

Как сообщает "Медиалогия", мэр Иркутска был избран вице-президентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ). Также СМИ сообщали, что Д. Бердников провел выездное совещание по благоустройству зоны отдыха на берегу Ангары. Помимо этого, Д. Бердников наградил лучших выпускников школ 2017 года.

Напомним, рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 41,3 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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2017-07-05 11:53:54




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