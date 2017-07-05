Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 05.07.2017, 20:00
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.23 (+0.26)
EUR 67.30 (+0.09)
10 CNY 87.11 (+0.26)
Информер праздники сегодня

Спортсменка из Иркутской области Анастасия Коношанова стала двукратной чемпионкой России в беге

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены из Иркутской области завоевали две золотые и одну серебряную медали на первенстве России по легкой атлетике среди юниорок и юниоров до 20 лет. Соревнования проходили с 1 по 3 июля в Калуге.

Успешно выступила Анастасия Коношанова, которая завоевала две золотые медали первенства России в беге на 3000 и 5000 метров. Дистанцию в 3000 метров Анастасия преодолела за 9 минут 34,52 секунды. На дистанции 5000 метров она показала результат 16 минут 32,50 секунды.

В прыжках в длину серебряную медаль завоевал Тимур Идрисов с результатом 7 метров 32 сантиметра. Золотую медаль в этой дисциплине выиграл Эдуард Сардарян из Краснодарского края с результатом 7 метров 55 сантиметров.

Напомним, Анастасия Коношанова является уроженкой поселка Жигалово. В настоящее время учится в Государственном училище олимпийского резерва города Иркутска. Анастасия тренируется у Юрия Коновалова в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье».

Усольчанин Тимур Идрисов является воспитанником детско-юношеской спортивной школы № 1 города Усолье-Сибирское. Тренируется он под руководством отца Николая Идрисова.

Ссылки по теме:

2017-07-05 11:56:35




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!