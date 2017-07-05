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Погрузка на ВСЖД в I полугодии превысила 32 млн тонн

Фото: ВСЖД
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Иркутск. Сибирские новости - По итогам работы в первом полугодии 2017 года показатель погрузки на ВСЖД достиг 32,4 млн тонн. Прирост к аналогичному показателю 2016 года составил 3%. По сравнению с прошлогодними данными произошло увеличение погрузки химикатов на 95,7%, цветных металлов - на 13,4%, бумаги - на 12,4%, железной руды - на 6,7%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса - на 4,2%, каменного угля - на 2,6% и нефтяных грузов - на 1%.

Вместе с тем, по ряду номенклатур отмечено снижение. Так, погрузка промышленного сырья снизилась на 16,1%, а строительных грузов - на 15,5%.

В июне на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено 5,5 млн тонн различных грузов, что также выше показателя за аналогичный период прошлого года на 3%.

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2017-07-05 11:58:52




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