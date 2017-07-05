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Инфляция в Иркутской области в июне составила 0,4%

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Иркутск. Сибирские новости - Инфляция в Иркутской области в июне составила 0,4%, сообщает Иркутскстат.

Цены на продовольственные товары выросли в среднем на 0,3%. Произошло сезонное повышение цен на картофель (на 20%), свеклу (13%), капусту белокочанную (12%), апельсины (10%), морковь (9%), виноград (на 8%). На 1 - 5% дороже стали консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, рыба охлажденная, мороженая и икра лососевых пород, йогурт, мороженое, консервы овощные для детского питания. В тех же пределах увеличились цены на сахар, яйца, кофе натуральный в зернах и молотый, воду газированную, яблоки.

В то же время зафиксировано снижение цен на огурцы свежие (на 20%), чеснок (12%), помидоры свежие (3%), масло сливочное и подсолнечное (на 1%).

Непродовольственные товары стали дороже на 0,2%. В этой группе заметно увеличились цены на ткани шерстяные (на 5%) и спички (на 4%). Зарегистрирован рост цен на ткани хлопчатобумажные, бельевой трикотаж, сорочки ночные женские и верхние для мальчиков, туфли женские, босоножки, кроссовки для детей (на 1 - 3%). В той же мере подорожали персональные компьютеры, жидкие моющие и чистящие средства, мыло хозяйственное, табачные изделия, металлическая и стеклянная посуда, нитки, игрушки пластмассовые, а также дизтопливо, бензин, подержанные легковые автомобили и собранные в России машины иностранных марок. Такое повышение цен наблюдалось и на ряд стройматериалов: доску обрезную, цемент тарированный, еврошифер, плитку керамическую, краски и эмали.

В группе регистрируемых медицинских товаров подорожали: глицин (на 4%), левомеколь, линекс (2%), вата (на 1%). В то же время снизились цены на сульфацетамид (на 7%), валидол, таурин и комбинированные анальгетики (на 3 - 4%).

В сфере платных услуг потребительские цены и тарифы в июне выросли на 1%. За месяц заметно выросла стоимость проезда в поездах дальнего следования (на 19,7%), пересылки простого письма внутри страны (15,8%), туристических поездок за рубеж (5,3%) и по России (на 3,5%). Увеличилась оплата за услуги местной телефонной связи при комбинированной системе (на 3,1%) и минуту местного телефонного соединения при повременной (на 7,7%). На 1 - 3% подорожали авиабилеты, содержание и ремонт жилья для граждан-собственников (за счет Братска), мойка и шиномонтаж колес легкового автомобиля. В то же время подешевели услуги организаторов проведения торжеств (на 1,2%).

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2017-07-05 12:12:01




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