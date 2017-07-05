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Движение транспорта на нескольких улицах Иркутска будет ограничено

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Иркутск. Сибирские новости - С 6 по 19 июля движение транспорта по улице Рабочего Штаба в районе дома № 110 будет частично ограничено по одной полосе в направлении из центра. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях водопровода.

Также с 10 по 14 июля будет закрыт проезд по улице Лапина на участке от ул. Дзержинского до ул. Тимирязева. Это связано с проведением ремонтных работ здания ГУ МЧС России по Иркутской области.

Кроме того, с 9 по 10 июля движение транспорта по улице Свердлова в районе дома № 28 будет частично ограничено. Это связано с проведением работ по установке водопроводного колодца.

Также с 18:00 6 июля до 20:00 7 июля будет частично ограничено движение по улице Рабочая в районе пересечения с улицей Пролетарская, а также по улице Пролетарская напротив дома № 8. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях электроснабжения.

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2017-07-05 12:14:44




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