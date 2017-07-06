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В Иркутске водитель трамвая, сбившая пенсионерку, получила год ограничения свободы

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Иркутск. Сибирские новости - В октябре 2016 года, 44-летняя иркутянка, работающая водителем трамвая, нарушила правила дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Судом установлено, что выполняя маневр поворота водитель трамвая не пропустила пешехода, чем нарушила ПДД, предусматривающих обязанность водителя при повороте направо уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. В результате ДТП потерпевшей пенсионерке ампутировали ноги.

В судебном заседании подсудимая Д. вину в совершении преступления признала полностью, по ее ходатайству данное уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Приговором Кировского районного суда Иркутска подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. На период ограничения свободы она не должна менять места жительства, выезжать за пределы территории муниципального образования без согласия спец.гос.органа.

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2017-07-06 05:45:06




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