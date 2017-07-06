Население в Иркутской области в 2016 году приросло естественным образом на 3,2 тыс. человек
Иркутск. Сибирские новости - За 2016 год в Иркутской области родилось 35,579 тыс. младенцев. В то же время 32,332 тыс. человека ушли из жизни. За счет превышения рождаемости над смертностью (14,8 и 13,4 на 1000 жителей) получен естественный прирост населения - 3,247 тыс. человек или 1,4 в расчете на 1000, сообщает Иркутскстат.
В муниципальных образованиях (МО) отмечается разная демографическая ситуация. В каждой второй территории при высоком уровне смертности отмечена убыль населения. Максимальные потери (-13,1 на 1000 человек) понес Мамско-Чуйский район, из-за максимальной в регионе смертности, вдвое превышающей показатель рождаемости (соответственно 25,3 и 12,2).
Но в отдельных случаях даже высокая смертность (коэффициент 15,2 - 16,5) компенсирована еще более высоким показателем рождаемости, за счет чего получен небольшой прирост. Такое положение наблюдалось в Зиминском городском МО, Тулуне, Балаганском, Заларинском, Качугском, Усть-Удинском, Аларском районах.
Отмечается, что Аларский - единственный район Усть-Ордынского Бурятского округа с высоким показателем смертности (15,3), при коэффициенте рождаемости 18, минимальном в округе, сложился сравнительно небольшой прирост (2,7 на 1000 человек). В пяти других районах округа уровень смертности 10,9 - 13,4, тогда как традиционная для сельской местности рождаемость (18,6 - 25) дает хорошую прибавку населения (6,3 - 11,6 на 1000 жителей).
Максимальные в округе относительные показатели рождений и прироста сложились в Баяндаевском районе, они являются рекордом и для всей Иркутской области. Рожают жительницы округа так же часто, как все женщины региона в 80-е годы прошлого века.
Аналогичный уровень рождаемости наблюдается и в Усть-Удинском районе (20,2), Жигаловском (18,7), близки к нему Заларинский район и Ольхонское районное МО (17,7). В Ольхонском районе к тому же невысокая смертность (10,8), что обеспечило заметный прирост населения (6,9 на 1000 человек). В Иркутском районном МО показатель прироста 7,2, за счет минимальной в регионе смертности (8,4 на 1000).
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2017-07-06 05:49:28