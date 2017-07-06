Пожар на предприятии по хранению и заправке газовых баллонов произошел в Ангарске
Иркутск. Сибирские новости - Возгорание на предприятии по хранению и заправке газовых баллонов произошло накануне вечером в Ангарске. В восьмом часу вечера к месту происшествия прибыли несколько пожарных расчетов. На момент прибытия горело бытовое помещение, кровля гаража и склада хранения баллонов, а общая площадь пожара составляла более 120 кв. м. Факельное горение баллонов с остатками газа способствовало быстрому распространению огня на большую площадь. Существовала угроза административному зданию, трем большим емкостям с азотом и кислородом, а также более 300 газовым баллонам с пропаном, ацетиленом и кислородом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"Первоочередной задачей было ликвидировать создавшуюся угрозу взрыва нескольких сотен газовых баллонов, хранившихся на складе. Счет шел на минуты, поэтому незамедлительно приступили к тушению горящей кровли склада, охлаждению и эвакуации баллонов, - уточнил руководитель тушения пожара Егор Абносов. - Пожар был локализован на застигнутой площади и спустя час ликвидирован. В результате пожара огнем было повреждено бытовое помещение, кровля склада и гаража. Угроза распространения огня и взрыва газовых баллонов была ликвидирована".
Работавшие на месте пожара дознаватели установили, что возгорание началось вследствие грубого нарушения правил пожарной безопасности на опасном объекте - работники предприятия готовили еду с помощью газовой плиты на опасном расстоянии от использованных баллонов. При этом ими была нарушена техника безопасности при подключении газового оборудования. Внезапно произошло воспламенение паров газа, в результате чего двое работников получили ожоги и были госпитализированы.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, по факту пожара возбуждено административное расследование.
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2017-07-06 05:53:44