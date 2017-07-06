На интернациональной аллее мемориала «Невский пятачок» установят памятную доску иркутянам, павшим при защите Ленинграда
Иркутск. Сибирские новости - Бойцы поискового отряда «Искатель» имени А. И. Засухина из Усолья-Сибирского установят памятную доску иркутянам, павшим при защите Ленинграда на интернациональной аллее мемориала «Невский пятачок». Доска сделана из зеленого гранита и символизирует сибирскую тайгу. Установка памятного знака приурочена к 80-летию Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
«Невский пятачок» - это Кировский район Ленинградской области, где в ходе битвы за Ленинград велись ожесточенные бои.
В составе отряда 14 человек в возрасте от 14 до 18 лет - школьники и студенты, многие из них участвуют в поисковых работах уже не один год. «Искатель» ведет свою историю с 1982 года. Командир отряда - Нина Торопкина. «За эти годы бойцы отряда подняли и похоронили останки 399 солдат, пропавших без вести. Люди, отдавшие свои жизни за Родину, наконец похоронены по-человечески», - поделилась Н. Торопкина.
В экспедицию отряд отправляется 6 июля, она продолжится до 3 августа.
«Участники поисковых отрядов - это сильные духом люди, несмотря на молодость. Работая в непростых условиях, они год за годом делают по-настоящему правильное дело - помогают найти бойцов, пропавших без вести на полях Великой Отечественной войны. Они своими глазами видят, к чему приводит война, какая высокая цены заплачена за сегодняшнюю мирную жизнь», - прокомментировал министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов.
Экспедиция организована при поддержке правительства Иркутской области и Всероссийской организации «Поисковое движение России».
Ссылки по теме:
- В Иркутской области открылся региональный слет поисково-краеведческих отрядов «Вахта Памяти - 2016»
- Крымские летчики встретились с участниками военно-поискового отряда «Байкал»
- Слет организаций военного и гражданского патриотического воспитания молодежи состоится в Иркутске 10 декабря
- Поисковой отряд «Искатель» из Усолья-Сибирского этим летом нашел в Ленинградской области останки 11-ти бойцов ВОВ
2017-07-06 05:58:15