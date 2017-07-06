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Шелеховские единороссы выдвинули кандидатов на выборы в органы местного самоуправления
08:48 - Иркутск. Сибирские новости - Шелеховские единороссы на заседании местного политсовета 5 июня выдвинули …
Дом культуры возводят в поселке Железнодорожный Усольского района
08:22 - Иркутск. Сибирские новости - Дом культуры возводят в поселке Железнодорожный Усольского района. Ход работ …
Представители регионов приняли участие в обсуждении реализации реформы контрольной и надзорной деятельности
08:14 - Иркутск. Сибирские новости - Реализацию приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной …
Электронные социальные билеты начали действовать с 1 июля в пяти городах Иркутской области
08:01 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области введен в работу программно-аппаратный комплекс «Автоматизированная …
М. Щапов: Сохранение повышенной ставки НДПИ повлечет финансовые потери регионов
06:51 - Москва. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы от Иркутской области Михаил Щапов поднял вопрос …
Участников автопробега «С востока на запад России» встретят в Иркутске
06:38 - Иркутск. Сибирские новости - Международный комбинированный автопробег «С востока на запад России» …
В Иркутской области 5 июля ликвидировано 13 лесных пожаров
06:10 - Иркутск. Сибирские новости - За минувшие сутки, 5 июля, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано …
На интернациональной аллее мемориала «Невский пятачок» установят памятную доску иркутянам, павшим при защите Ленинграда
05:58 - Иркутск. Сибирские новости - Бойцы поискового отряда «Искатель» имени А. И. Засухина из Усолья-Сибирского …
Пожар на предприятии по хранению и заправке газовых баллонов произошел в Ангарске
05:53 - Иркутск. Сибирские новости - Возгорание на предприятии по хранению и заправке газовых баллонов произошло …
Население в Иркутской области в 2016 году приросло естественным образом на 3,2 тыс. человек
05:49 - Иркутск. Сибирские новости - За 2016 год в Иркутской области родилось 35,579 тыс. младенцев. В то же …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг днем переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, в западных и северо-западных районах местами ливневые дожди.
Эксклюзив
Во второй части рейтинга мы продолжаем вспоминать, где именно и почему мерзли жители Иркутской области в прошедший зимний период.
В Иркутской области началась подготовка новому отопительному сезону. Информационное агентство «Сибирские новости» предлагает вспомнить, как прошел отопительный сезон 2016 – 2017-го. Данный рейтинг – это попытка проанализировать не столько результаты отопительного сезона в Иркутской области, а то, каким образом его ход был представлен в региональных средствах массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По информации Управления Росреестра по Иркутской области средняя цена приобретения зданий, оформленных в собственность в мае, составила 994,43 тыс. руб. (в прошлом месяце - 1,148 млн).
Актуально
В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий, объявленных в соответствии с указом Президента РФ, 14-15 сентября по инициативе Губернатора Иркутской области состоится международный Байкальский экологический водный форум.
Любимые герои советских мультфильмов в бетонном исполнении. Братск станет площадкой для нового фестиваля именитых мастеров [0+]. Но теперь в городе появятся более устойчивые к вниманию зрителей фигуры.
Пресс-релиз
В июле жителей Приангарья ждут сразу три масштабных события в рамках проекта «РУСАЛ ФестивAL». 8 июля в Шелехове пройдут гастроли Школы-студии МХАТ, 15 июля жители города увидят уникальное лазерное шоу «ALхимия света», а в конце месяца состоится велоэкскурсия по достопримечательностям Иркутска.
12 шелеховских пенсионеров – ветеранов Иркутского алюминиевого завода прошли обучающий курс и освоили азы профессии гида. Теперь они могут самостоятельно проводить экскурсии по городу Шелехову, а также помогать музейным работникам в оформлении экспозиций.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и Nokia, глобальный лидер в области инновационных решений, успешно протестировали технологии мобильной связи пятого поколения. В ходе испытаний компании исследовали различные сценарии применения 5G.