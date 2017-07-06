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В Иркутской области 5 июля ликвидировано 13 лесных пожаров

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Иркутск. Сибирские новости - За минувшие сутки, 5 июля, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 13 пожаров на общей площади 21,29 тыс. га: 8 пожаров потушено в Качугском районе, по два в Братском и Нижнеилимском и один в Чунском районе. В локализованном состоянии на утро 6 июля находится два пожара: в Братском районе на площади 10 га и в Чунском районе 1,15 тыс. га леса. На землях лесного фонда действует один пожар в Братском районе, его площадь 2 га, в борьбе с ним задействовано 10 человек и 6 единиц техники. На землях ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» зарегистрировано четыре пожара на общей площади 8,5 тыс. га, все они локализованы.

В зоне постоянного космического наблюдения находится один пожар в Мамско-Чуйском районе, его площадь 392 га. Решение о приостановке его тушения принято областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Для обнаружения и тушения лесных пожаров 5 июля было задействовано 313 человек, в том числе 71 пожарный-десантник, а также 85 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг, переброску личного состава и грузов производили три самолета Ми-8 в Качугском и Киренском районах, самолет Ан-2 патрулировал в небе над Усть-Удинском районом. Общий налет авиационной техники составил 13 часов 45 минут.

По данным Информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, сегодня V класс пожарной опасности прогнозируется в Братском районе, III класс в Чунском и Нижнеудинском районах. В остальных районах области зафиксирован низкий класс пожарной опасности.

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2017-07-06 06:10:43




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