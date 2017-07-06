Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 06.07.2017, 08:49
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.58 (+0.35)
EUR 67.68 (+0.38)
10 CNY 87.63 (+0.52)
Информер праздники сегодня

Участников автопробега «С востока на запад России» встретят в Иркутске

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Международный комбинированный автопробег «С востока на запад России» с участием авиации, конного и мототранспорта пройдет через Иркутск. Встреча с участниками запланирована на 18 июля, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Через города 30 субъектов Федерации и Республики Беларусь пройдут авто-, мото-, велоколонны и конные отряды. От Новороссийска и до Керчи состоится морской переход: дистанцию преодолеют на яхтах ДОСААФ. Принимающие города встретят участников автопробега патриотическими мероприятиями.

Встреча с участниками пройдет у мемориала «Вечный огонь». Иркутяне смогут пообщаться с ветеранами и юнармейцами, узнать об истории и современной деятельности оборонного общества. Будет организована экспозиция военной и учебной автомобильной техники. Над центром города состоится пролет трех самолетов организации - двух Ан-2 и одного Як-52.

На территории Иркутской области колонна совершит остановки в Слюдянке, Усолье-Сибирском, Черемхово, Зиме, Куйтуне, Тулуне, Нижнеудинске и Тайшете.

Комбинированный пробег «С востока на запад России» пройдет из Владивостока в Севастополь и Белоруссию через территорию Казахстана. Длина маршрута - 12 тыс. км. Участники планируют преодолеть его за 45 суток.
Международный автопробег приурочен к 90-летию ДОСААФ. Организует забег ДОСААФ России. Старт будет дан 5 июля во Владивостоке.

Ссылки по теме:

2017-07-06 06:38:43




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!