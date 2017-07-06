М. Щапов: Сохранение повышенной ставки НДПИ повлечет финансовые потери регионов

Москва. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы от Иркутской области Михаил Щапов поднял вопрос о размерах выпадающих доходов регионов по налогу на прибыль, которые образуются из-за сохранения повышенной ставки налога на добычу полезных ископаемых.



Накануне на пленарном заседании Госдумы депутаты рассматривали законопроект № 206576-7, который, в том числе, продлевает действие увеличенной ставки НДПИ при добыче нефти, установленной на 2019 год, до 31 декабря 2020 года. Поправки предложены минфином РФ, который таким образом намерен обеспечивать баланс доходной и расходной частей федерального бюджета.



Напомним, с 1 января 2015 года действуют изменения в Налоговый кодекс в форме так называемого «налогового маневра» - поэтапного сокращения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, акцизов с одновременным увеличением налога на добычу полезных ископаемых на нефть и газовый конденсат. Новый законопроект предлагает продлить этот режим. Сохранение повышенной ставки - плюс 428 рублей за тонну - обеспечит, по расчетам ведомства, дополнительные поступления в бюджет страны 207,3 млрд руб. в 2020 году.



Выступая на обсуждении законопроекта, Михаил Щапов обратил внимание на то, что рост НДПИ увеличивает расходы нефтедобывающих предприятий, что ведет к сокращению их прибыли. Как следствие, снижаются отчисления по налогу на прибыль. А это один из основных источников пополнения региональных бюджетов. Например, в Иркутской области на него приходится треть доходов консолидированного бюджета.



"В свое время регионы лишились своей части НДПИ на углеводороды. Теперь они вновь несут потери из-за необходимости балансировать федеральный бюджет. В результате применения повышенной ставки НДПИ по итогам 2015 - 2016 годов Иркутская область недополучила в общей сложности около 2 млрд рублей. Иными словами, область ежегодно теряла почти 1% регионального бюджета. Прогнозируемые потери от принятия обсуждаемого законопроекта составят примерно 1,3 млрд рублей. В аналогичной ситуации находятся все нефтедобывающие регионы. В целом, по нашим подсчетам, 15 регионов с наибольшими показателями нефтедобычи могут потерять до 70 млрд рублей в год. Однако в пояснительной записке к обсуждаемому законопроекту я не нашел ни оценки выпадающих доходов регионов в целом, ни прогнозов, куда пойдут получаемые средства", - цитирует депутата его пресс-служба.



Помимо выпадающих доходов из-за налогового маневра, регионы в 2017 году теряют порядка 140 млрд руб. от перераспределения в федеральный бюджет 1% налога на прибыль и акцизов на нефтепродукты в пользу федерального бюджета (вместо 12% центр заберет 38,3%).



"При этом Иркутская область в прошлом году, по данным ФНС, перечислила в федеральный бюджет 116 млрд рублей налогов и сборов. Это почти столько же, сколько поступило в областной бюджет. Напомню, по последним данным, налоговые и неналоговые доходы области составили 131 млрд рублей. Обратно в виде дотаций, субсидий и субвенций регион, по сведениям минфина области, получил 21,7 млрд рублей.

Мы слышим о компенсации регионам их выпадающих доходов, однако не видим, сколько на самом деле получили регионы сверх плановых трансфертов. Пока все выглядит так, что федеральное правительство решает проблемы дефицита бюджета самым простым способом - за счет субъектов федерации. В тоже время есть другие источники средств, о них неоднократно говорилось в этом зале, но видимо собирать деньги с регионов проще. Тот факт, что при этом регионам приходится резать «по живому» свои расходы, пересматривая бюджетные обязательства перед населением, видимо, не особо заботит федеральное правительство. В такой ситуации, считаю правильным поставить вопрос об эффективности расходования средств, полученных от повышения ставки НДПИ. Думаю, мы имеем право знать, куда пойдут деньги, изъятые не только у компаний, но и у региональных бюджетов?" - подчеркнул Михаил Щапов.



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2017-07-06 06:51:41