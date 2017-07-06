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Электронные социальные билеты начали действовать с 1 июля в пяти городах Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области введен в работу программно-аппаратный комплекс «Автоматизированная система учёта и оплаты поездок льготных категорий граждан на общественном транспорте» (АСУОП). Об этом сообщил руководитель ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области» Игорь Рыморенко на совещании по вопросу внедрения электронного социального билета на территории региона.

"Приобретен аппаратно-программный комплекс. С 1 июля мы уже приступили к учету поездок граждан в территориях, где введены электронные проездные - Иркутске, Усолье, Ангарске. В это же время в систему вошли Киренск и Шелехов", - отметил Игорь Рыморенко. Он также подчеркнул, что «Информационно-технический центр Иркутской области» оплачивает все электронные билеты, которые реализуются в рамках проекта.

К 1 октября регион должен быть готов к введению льготного проезда для лиц, сопровождающих инвалидов 1 группы и детей-инвалидов.

Федеральным законодательством не предусмотрена мера социальной поддержки для сопровождающих лиц инвалидов по бесплатному проезду. Вопрос обсуждался с мэрами, которые принимали решение о том, что муниципальный транспорт будет возить такую категорию пассажиров бесплатно. И сегодня все перевозчики, работающие по единому социальному проездному билету, бесплатно перевозят сопровождающих лиц. Но по требованию прокуратуры у любого пассажира должен быть проездной документ. Поэтому было решено ввести для сопровождающих такую льготу - компенсацию определенного количества поездок при сопровождении инвалида. В настоящее время, сообщили на совещании, по этому вопросу подготовлены изменения в соответствующее постановление правительства региона.

Опрос граждан, пользующихся «электронными социальными проездными билетами», показал, что новая форма расчета за оказанную транспортную услугу весьма удобна, так как продажа электронного билета и пополнение его баланса занимает значительно меньше времени. А для бюджета обеспечивается жесткий учет использования этих билетов, и как следствие - снижение необоснованных расходов.

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2017-07-06 08:01:04




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