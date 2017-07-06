Представители регионов приняли участие в обсуждении реализации реформы контрольной и надзорной деятельности

Иркутск. Сибирские новости - Реализацию приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» обсудили во время селекторного совещания под руководством главы правительства РФ Дмитрия Медведева. От Иркутской области в мероприятии приняли участие губернатор Сергей Левченко, зампред правительства Антон Логашов, министр экономического развития Евгений Орачевский, представители контрольно-надзорных органов.



Около полугода назад в стране началась реформа контрольной и надзорной деятельности. Эта сфера была выделена в отдельную приоритетную программу. Во время селекторного совещания состоялось обсуждение эффективности реформы в регионах.



Д. Медведев отметил, что с 2018 года все плановые проверки должны проводиться исключительно исходя из категорий рисков. По таким категориям, в свою очередь, необходимо распределить все поднадзорные объекты. Кроме того, деятельность контрольных ведомств будет оцениваться не по количеству проверок, величине выписанных штрафов, а по улучшению реальных показателей безопасности.



"Развитие современной высокотехнологичной компании несовместимо с выполнением устаревших требований со стороны надзорных органов. Многие из этих требований перекочевали еще с советских времен, - сказал глава правительства. - К осени ведомства должны подготовить «дорожные карты» по их сокращению и актуализации. В дальнейшем эти требования должны быть кодифицированы по каждой сфере государственного контроля".



Подготовкой предложений по пересмотру требований занимается и Общественно-деловой совет под руководством РСПП. Совместная работа, по мнению премьер-министра, должна повысить доверие бизнеса к государству и улучшить взаимоотношения властей и предпринимателей.



Д. Медведев также отметил, что при непосредственном участии предпринимателей внедряются так называемые проверочные листы, то есть списки контрольных вопросов при проверках. Главой правительства подписан ряд постановлений на эту тему. Такие «чек-листы» станут обязательными при плановом пожарном надзоре, надзоре в сфере природопользования и связи. Предмет проверок будет строго ограничен согласованным перечнем вопросов.



Одним из главных направлений будущей работы станет цифровизация государственного управления, и в первую очередь государственного контроля. Необходим переход от долгих и дорогих очных проверок к дистанционным методам контроля. Для этого важно наладить быстрый обмен данными с регионами и шире вовлечь их в создаваемую единую информационную среду контроля и надзора.



"Главное, чего предстоит добиться в результате реформы, - это принципиально изменить саму философию контроля. Перестроить его с принципа «найти нарушение и наказать любой ценой» на принцип партнерского и «сервисного» отношения к бизнесу. Сместить акцент на профилактику нарушений и предотвращение ущерба, - сказал Д. Медведев. - И люди наши, и, конечно, сам бизнес ждут от реформы конкретных результатов, прозрачности, современных и предсказуемых подходов, качества работы. Ждут нового уровня безопасности и нового уровня экономической свободы".



Каждым надзорным органом в регионе ежеквартально будут проводиться публичные обсуждения результатов проверок с предпринимателями. Для оценки практических результатов хода реформы в правительстве РФ создадут специальную аттестационную комиссию, которая будет постоянно следить за работой руководящего состава надзорных ведомств.



С докладами на селекторном совещании выступили генпрокурор РФ Юрий Чайка, министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, главы ряда субъектов РФ. "Регионы принимают самое активное участие в реализации задач реформы контрольно-надзорной деятельности, - отметил М. Абызов. - Один из первоочередных вопросов - исключение избыточных и дублирующих, устаревших надзорных требований. Эту работу мы будем проводить вместе с регионами. Регионы такие предложения готовят и направляют в наш проектный центр с тем, чтобы мы их обобщали и принимали соответствующие решения".



Также регионы ставят вопросы о делегировании части надзорных полномочий в тех сферах, которые наиболее значимы для экономики и жизни конкретных территорий. Эти предложения будут прорабатываться.



2017-07-06 08:14:27