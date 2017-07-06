Шелеховские единороссы выдвинули кандидатов на выборы в органы местного самоуправления

08:48 - Иркутск. Сибирские новости - Шелеховские единороссы на заседании местного политсовета 5 июня выдвинули …

Дом культуры возводят в поселке Железнодорожный Усольского района

08:22 - Иркутск. Сибирские новости - Дом культуры возводят в поселке Железнодорожный Усольского района. Ход работ …

Представители регионов приняли участие в обсуждении реализации реформы контрольной и надзорной деятельности

08:14 - Иркутск. Сибирские новости - Реализацию приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной …

Электронные социальные билеты начали действовать с 1 июля в пяти городах Иркутской области

08:01 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области введен в работу программно-аппаратный комплекс «Автоматизированная …

М. Щапов: Сохранение повышенной ставки НДПИ повлечет финансовые потери регионов

06:51 - Москва. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы от Иркутской области Михаил Щапов поднял вопрос …

Участников автопробега «С востока на запад России» встретят в Иркутске

06:38 - Иркутск. Сибирские новости - Международный комбинированный автопробег «С востока на запад России» …

В Иркутской области 5 июля ликвидировано 13 лесных пожаров

06:10 - Иркутск. Сибирские новости - За минувшие сутки, 5 июля, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано …

На интернациональной аллее мемориала «Невский пятачок» установят памятную доску иркутянам, павшим при защите Ленинграда

05:58 - Иркутск. Сибирские новости - Бойцы поискового отряда «Искатель» имени А. И. Засухина из Усолья-Сибирского …

Пожар на предприятии по хранению и заправке газовых баллонов произошел в Ангарске

05:53 - Иркутск. Сибирские новости - Возгорание на предприятии по хранению и заправке газовых баллонов произошло …

Население в Иркутской области в 2016 году приросло естественным образом на 3,2 тыс. человек

05:49 - Иркутск. Сибирские новости - За 2016 год в Иркутской области родилось 35,579 тыс. младенцев. В то же …