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Дом культуры возводят в поселке Железнодорожный Усольского района

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Иркутск. Сибирские новости - Дом культуры возводят в поселке Железнодорожный Усольского района. Ход работ контролируют специалисты министерства культуры и архивов Иркутской области. Строительство началось в конце 2016 года. В настоящее время завершено устройство монолитного каркаса основного двухэтажного здания и одноэтажного блока, в котором будет расположен зрительный зал на 150 мест. В соответствии с графиком ведется кирпичная кладка стен, специалисты прокладывают инженерные коммуникации: канализацию, водопровод, электроснабжение и вентиляцию. Также идет монтаж металлоконструкций третьего блока - будущего спортивного зала.

Дом культуры рассчитан на максимальное единовременное количество 250 посетителей. Общая площадь здания составляет 1,495 тыс. кв. м. В новом учреждении культуры проектом запланированы зрелищная и клубная зоны, а также служебно-бытовые помещения, предусмотрено оснащение световым и звуковым оборудованием, мебелью и оргтехникой. Для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения на второй этаж в Доме культуры установят пассажирский лифт.

Строительство Дома культуры ведут в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий», финансирование выделено из средств областного и местного бюджетов. Заказчиком выступает администрация Усольского района, подрядчиком строительно-монтажных работ определена строительная компания ООО «КапиталСтрой». Завершить строительства нового Дома культуры планируют в декабре 2017 года.

Напомним, Дома культуры в поселке Железнодорожном нет уже много лет: старый сгорел в 90-е годы и восстановлен не был. Сейчас в населенном пункте проживают около 3 тыс. человек. Планируется, что в новом здании будут работать 10 коллективов, в том числе вокальные, хореографические и театральные.

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2017-07-06 08:22:43




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