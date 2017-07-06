Число иностранных туристов в Иркутской области за полгода в два раза превысило показатели за весь 2016 год
Иркутск. Сибирские новости - Иркутскую область за полгода посетили 39 тыс. туристов. Это в два раза больше, чем за весь 2016 год. Об этом сообщила заместитель начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по Иркутской области, подполковник полиции Екатерина Лазарчук.
За весь период 2016 года область посетили 39,5 тыс. туристов. «Число туристов, посещающих Иркутскую область, за 5 лет увеличилось более чем на 30%», - отметила Е. Лазарчук.
В СФО Иркутская область занимает лидирующие позиции по числу иностранных туристов. В 2015 году численность туристов достигала более 20,5 тыс. человек, в 2016 году - более 39,5 тыс. туристов, за первое полугодие 2017 - 39 тыс.
Основные территории, куда едут иностранные граждане, это - Иркутск (34 тыс. человек), Иркутский район (5 тыс.) и Слюдянский район (400 человек).
Больше всего туристов в Иркутск едут из КНР. Так, доля туристов из Китая на территории СФО составляет 17% от общего числа китайцев, въезжающих в РФ. Возможность граждан этой страны въезжать в Россию в безвизовом порядке увеличила турпоток. За 2016 год на территорию России въехали около 920 тыс. китайцев, в Иркутскую область - более 26 тыс., что составляет 66% от общего числа туристов Иркутской области.
В 2017 году нашу области уже посетили 23,5 тыс. туристов из Китая.
По данным за первое полугодие, второе место по числу туристов занимает Южная Корея. Оттуда в область приезжает 4 тыс. человек. Далее - Германия - 2 тыс., Франция - 1 тыс. туристов. Из США приезжает 700 человек, из Монголии - 500, Японии - 500, Великобритании - 400. По данным за 6 месяцев 2017 года.
На территории Иркутской области в летний период функционирует более 400 объектов массового отдыха граждан. Приоритетными зонами являются побережье Байкала, теплые заливы Братского и Иркутского водохранилищ.
«В период летнего курортного сезона предусмотрено дополнительное выделение сил и средств из числа сотрудников полиции для обеспечения безопасности в зонах отдыха. Обеспечивать охрану общественного порядка будут более 1 тыс. сотрудников полиции, в том числе ГУ МВД, ГИБДД, ППС. Большее количество сотрудников приходится на Эхирит-Булагатский район - 650 дополнительных сотрудников, и в Боханском и Заларинском - 364 сотрудника. В целом, в летний период ежесуточно на обеспечение порядка в Иркутской области будет задействовано 526 сотрудников полиции. Кроме того, привлекаются местные жители и общественные организации», - пояснила врио заместителя начальника управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Иркутской области, подполковник полиции Светлана Попова.
Ссылки по теме:
- ТурСтат: фестиваль клубники на Байкале входит в Топ-10 событийного туризма летом
- Стартовал прием заявок на соискание Национальной премии «Russian Event Awards»
- Иркутская область рассчитывает стать получателем курортного сбора
- Иркутская область и провинция Хэйлунцзян (Китай) будут обмениваться информацией о недобросовестных туркомпаниях
2017-07-06 09:37:48