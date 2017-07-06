|
..
|Центробанк РФ
|USD
|59.58
|
↑
|
(+0.35)
|EUR
|67.68
|
↑
|
(+0.38)
|10 CNY
|87.63
|
↑
|
(+0.52)
|
Фермеры Иркутской области увеличили площади посевов на 13%
Фото: Сибновости
Версия для печати
Иркутск. Сибирские новости - В аграрном секторе и, особенно, в земледелии наращивают мощь фермерские хозяйства, обладая почти половиной всех посевных площадей (44,6%), они лишь немногим уступают сельхозорганизациям (49%), сообщает Иркутскстат.
В сравнении с прошлым годом фермеры увеличили площадь посевов на 13%, доведя ее до 309 тыс. га. Две трети фермерских полей засеяно зерновыми и около трети - кормовыми культурами. Благодаря активному расширению фермерского зернового клина, посевы зерновых и зернобобовых в Приангарье по сравнению с прошлым годом увеличились на 5,2% (при снижении в сельхозорганизациях на 2,6%). А рост посевов кормовых культур на фермерских землях не смог полностью компенсировать их сокращения в сельхозорганизациях, в результате общее снижение составило 1,4 тыс. га или 0,6%.
В то же время сельскохозяйственные организации заметно увеличили посевы рапса, основной технической культуры региона, в итоге общая площадь, занятая сельхозкультурами технического назначения, увеличилась за год на 8,9%.
Кроме выращивания зерна и кормов, фермеры занимаются возделыванием других культур, порою экзотических для региона. Технические культуры занимают 4,8 тыс. га фермерских полей (1,6%). Посевы рыжика (для производства очень полезного масла) увеличились на треть, горчицы - в 2 раза. Не в почете у фермеров картофель и овощи, ими занято менее 1% площади.
Картофель и овощи, как наиболее трудоемкие культуры, выращивает, в основном, население. Однако личные хозяйства частично сократили посевную площадь, чем обусловлено снижение посевов данных культур в целом по области (на 3 - 5%).
Посевная площадь всех сельхозпроизводителей Иркутской области составила 693,2 тыс. гектаров (102,8% к 2016 году).
Ссылки по теме:
2017-07-06 10:06:23
Комментарии
|
|
Администрация Иркутска опровергла слова губернатора о том, что город отказался принимать на баланс соцобъекты бывшего ИВВАИУ
12:07 - Иркутск. Сибирские новости - Администрация Иркутска опровергла слова губернатора о том, что город отказался …
Новые пассажирские автобусы пополнят иркутский автопарк осенью
11:36 - Иркутск. Сибирские новости - Новые пассажирские автобусы марки «ЛиАЗ» пополнят иркутский …
Депутаты Заксобрания летом продолжат поездки по территориям Иркутской области в рамках парламентского контроля
11:25 - Иркутск. Сибирские новости - В летний период поездки в территории области в рамках парламентского контроля …
Судьба Сарайской бухты на острове Ольхон и реликтового «Шаманского леса» будет решаться в суде
11:18 - Иркутск. Сибирские новости - Судьба Сарайской бухты на острове Ольхон и реликтового «Шаманского …
Месячный доход 394 тыс. рублей имеет 1% наиболее состоятельных семей в Иркутской области
11:07 - Иркутск. Сибирские новости - Финансовый университет при правительстве РФ сделал очередную оценку доходов …
«Рейс особого назначения» отправится в середине июля в Шелеховский район
10:52 - Иркутск. Сибирские новости - «Рейс особого назначения - 5» продолжает свои поездки по Иркутской …
Автомобилистам в Иркутске предлагают провести "Трезвую пятницу"
10:35 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске стартует пропагандистский проект, который направлен на предупреждение …
Целебный зефир варят технологи ИРНИТУ
10:27 - Иркутск. Сибирские новости - Доцент кафедры органической химии и технологии продуктов питания ИРНИТУ …
Фермеры Иркутской области увеличили площади посевов на 13%
10:06 - Иркутск. Сибирские новости - В аграрном секторе и, особенно, в земледелии наращивают мощь фермерские …
Число иностранных туристов в Иркутской области за полгода в два раза превысило показатели за весь 2016 год
09:37 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутскую область за полгода посетили 39 тыс. туристов. Это в два раза больше, …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы. Утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Во второй части рейтинга мы продолжаем вспоминать, где именно и почему мерзли жители Иркутской области в прошедший зимний период.
В Иркутской области началась подготовка новому отопительному сезону. Информационное агентство «Сибирские новости» предлагает вспомнить, как прошел отопительный сезон 2016 – 2017-го. Данный рейтинг – это попытка проанализировать не столько результаты отопительного сезона в Иркутской области, а то, каким образом его ход был представлен в региональных средствах массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По информации Управления Росреестра по Иркутской области средняя цена приобретения зданий, оформленных в собственность в мае, составила 994,43 тыс. руб. (в прошлом месяце - 1,148 млн).
Актуально
В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий, объявленных в соответствии с указом Президента РФ, 14-15 сентября по инициативе Губернатора Иркутской области состоится международный Байкальский экологический водный форум.
Любимые герои советских мультфильмов в бетонном исполнении. Братск станет площадкой для нового фестиваля именитых мастеров [0+]. Но теперь в городе появятся более устойчивые к вниманию зрителей фигуры.
Пресс-релиз
В июле жителей Приангарья ждут сразу три масштабных события в рамках проекта «РУСАЛ ФестивAL». 8 июля в Шелехове пройдут гастроли Школы-студии МХАТ, 15 июля жители города увидят уникальное лазерное шоу «ALхимия света», а в конце месяца состоится велоэкскурсия по достопримечательностям Иркутска.
12 шелеховских пенсионеров – ветеранов Иркутского алюминиевого завода прошли обучающий курс и освоили азы профессии гида. Теперь они могут самостоятельно проводить экскурсии по городу Шелехову, а также помогать музейным работникам в оформлении экспозиций.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и Nokia, глобальный лидер в области инновационных решений, успешно протестировали технологии мобильной связи пятого поколения. В ходе испытаний компании исследовали различные сценарии применения 5G.