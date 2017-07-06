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Фермеры Иркутской области увеличили площади посевов на 13%

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - В аграрном секторе и, особенно, в земледелии наращивают мощь фермерские хозяйства, обладая почти половиной всех посевных площадей (44,6%), они лишь немногим уступают сельхозорганизациям (49%), сообщает Иркутскстат.

В сравнении с прошлым годом фермеры увеличили площадь посевов на 13%, доведя ее до 309 тыс. га. Две трети фермерских полей засеяно зерновыми и около трети - кормовыми культурами. Благодаря активному расширению фермерского зернового клина, посевы зерновых и зернобобовых в Приангарье по сравнению с прошлым годом увеличились на 5,2% (при снижении в сельхозорганизациях на 2,6%). А рост посевов кормовых культур на фермерских землях не смог полностью компенсировать их сокращения в сельхозорганизациях, в результате общее снижение составило 1,4 тыс. га или 0,6%.

В то же время сельскохозяйственные организации заметно увеличили посевы рапса, основной технической культуры региона, в итоге общая площадь, занятая сельхозкультурами технического назначения, увеличилась за год на 8,9%.

Кроме выращивания зерна и кормов, фермеры занимаются возделыванием других культур, порою экзотических для региона. Технические культуры занимают 4,8 тыс. га фермерских полей (1,6%). Посевы рыжика (для производства очень полезного масла) увеличились на треть, горчицы - в 2 раза. Не в почете у фермеров картофель и овощи, ими занято менее 1% площади.

Картофель и овощи, как наиболее трудоемкие культуры, выращивает, в основном, население. Однако личные хозяйства частично сократили посевную площадь, чем обусловлено снижение посевов данных культур в целом по области (на 3 - 5%).

Посевная площадь всех сельхозпроизводителей Иркутской области составила 693,2 тыс. гектаров (102,8% к 2016 году).

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2017-07-06 10:06:23




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