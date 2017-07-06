Администрация Иркутска опровергла слова губернатора о том, что город отказался принимать на баланс соцобъекты бывшего ИВВАИУ

12:07 - Иркутск. Сибирские новости - Администрация Иркутска опровергла слова губернатора о том, что город отказался …

Новые пассажирские автобусы пополнят иркутский автопарк осенью

11:36 - Иркутск. Сибирские новости - Новые пассажирские автобусы марки «ЛиАЗ» пополнят иркутский …

Депутаты Заксобрания летом продолжат поездки по территориям Иркутской области в рамках парламентского контроля

11:25 - Иркутск. Сибирские новости - В летний период поездки в территории области в рамках парламентского контроля …

Судьба Сарайской бухты на острове Ольхон и реликтового «Шаманского леса» будет решаться в суде

11:18 - Иркутск. Сибирские новости - Судьба Сарайской бухты на острове Ольхон и реликтового «Шаманского …

Месячный доход 394 тыс. рублей имеет 1% наиболее состоятельных семей в Иркутской области

11:07 - Иркутск. Сибирские новости - Финансовый университет при правительстве РФ сделал очередную оценку доходов …

«Рейс особого назначения» отправится в середине июля в Шелеховский район

10:52 - Иркутск. Сибирские новости - «Рейс особого назначения - 5» продолжает свои поездки по Иркутской …

Автомобилистам в Иркутске предлагают провести "Трезвую пятницу"

10:35 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске стартует пропагандистский проект, который направлен на предупреждение …

Целебный зефир варят технологи ИРНИТУ

10:27 - Иркутск. Сибирские новости - Доцент кафедры органической химии и технологии продуктов питания ИРНИТУ …

Фермеры Иркутской области увеличили площади посевов на 13%

10:06 - Иркутск. Сибирские новости - В аграрном секторе и, особенно, в земледелии наращивают мощь фермерские …

Число иностранных туристов в Иркутской области за полгода в два раза превысило показатели за весь 2016 год

09:37 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутскую область за полгода посетили 39 тыс. туристов. Это в два раза больше, …