Автомобилистам в Иркутске предлагают провести "Трезвую пятницу"
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске стартует пропагандистский проект, который направлен на предупреждение и пресечение фактов употребления алкоголя водителями транспорта. Проект «Трезвая пятница» создан для привлечения общественности к оказанию содействия полиции по выявлению граждан, управляющих транспортом в нетрезвом виде и своевременному информированию Госавтоинспекции о подобного рода правонарушениях.
Начинания сотрудников полиции поддержали автозаправочные станции, кафе, автошколы и ряд других организаций.
В акции может принять участие любой житель города. Специально для своевременного выявления и пресечения противоправного поведения нетрезвых водителей, для активных горожан в июле и августе открыта круглосуточная «горячая» телефонная линия по приему сообщений о пьяных автомобилистах. Номер телефона «горячей» линии: 8 (3952) 21-23-23.
Статистика свидетельствует о том, что несмотря на все противоборствующие меры, проблема пьянства за рулем остается актуальной. С начала года в Иркутске в результате аварий, участниками которых стали нетрезвые водители, погибло 6 человек и 57 получили различные травмы. В числе пострадавших 11 детей.
Стоит отметить, что значительное количество трагедий удалось предотвратить благодаря задержанию правонарушителей. С начала года сотрудники дорожной полиции выявили более 2,5 тыс. граждан, управляющих транспортом в нетрезвом виде.
По мнению члена общественного совета при ГУ МВД России по Иркутской области, представителя иркутской региональной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Дениса Слободчикова, именно нетерпимое отношение общества к пьянству за рулем может изменить укоренившееся ошибочное мнение нетрезвых водителей о своей безнаказанности. Нарушитель должен бояться не только полицейских, но и граждан, справедливо требующих не подвергать опасности здоровье и жизнь горожан.
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2017-07-06 10:35:26