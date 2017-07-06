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«Рейс особого назначения» отправится в середине июля в Шелеховский район

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Иркутск. Сибирские новости - «Рейс особого назначения - 5» продолжает свои поездки по Иркутской области. Это совместный проект библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского и регионального отделения Союза театральных деятелей и Союза писателей России, который реализуется в рамках губернаторского проекта «Деятели культуры и искусства - жителям Иркутской области».

В начале июня с программой «Вампиловские встречи в Приангарье» творческая группа проекта уже побывала в Зиминском районе. Мероприятие посетили около 200 жителей Слюдянки и Байкальска. Сотрудники библиотеки рассказали о жизни и творчестве Александра Вампилова, проиллюстрировали рассказ фрагментами из художественных и документальных фильмов. Прозаик, публицист, член Союза писателей СССР и России Анатолий Байбородин выступил с лекцией «Иркутская литературная «стенка» и Александр Вампилов». Заслуженный артист Республики Бурятия Владимир Безродных и артист Иркутского областного Театра юного зрителя им. А. Вампилова Павел Польскис показали отрывок из спектакля «20 минут с ангелом». Также зрители смогли увидеть выступление актрисы ТЮЗа Любви Сытиной с литературной композицией по рассказу «Стечение обстоятельств».

Для поездок используется специальный автомобиль, оснащенный всем для выполнения функций современной передвижной библиотеки и мультимедийного центра. В так называемом КИБО - мобильном комплексе информационно-библиотечного обслуживания - в этот раз была представлена выставка книг и фотографий «Я буду жить долго».

Следующий «Рейс особого назначения» отправится в середине июля в Шелеховский район. Он будет посвящен памяти всемирно известного поэта, родиной которого является сибирский город Зима - Евгения Евтушенко. 18 июля 2017 года ему исполнилось бы 85 лет.

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2017-07-06 10:52:42




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