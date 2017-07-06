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Месячный доход 394 тыс. рублей имеет 1% наиболее состоятельных семей в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Финансовый университет при правительстве РФ сделал очередную оценку доходов наиболее состоятельных россиян по регионам страны с населением более 500 тыс. человек.

Расчеты показали, что месячный доход 1% наиболее состоятельных российских домохозяйств составил в первой половине 2017 года в среднем около 650 тыс. руб. Регионы с наивысшим уровнем доходов 1% наиболее состоятельных россиян - это Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, а также Тюменская область.

Иркутская область оказалась примерно в середине списка, здесь месячный доход 1% наиболее состоятельных семей составил 394 тыс. руб.

В основу оценки положены данные социологических исследований, проведенных в первой половине 2017 года, статистика по доходам и расходам населения, а также расчетные оценки, полученные с использованием модели распределения доходов населения.

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2017-07-06 11:07:44




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