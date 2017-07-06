Судьба Сарайской бухты на острове Ольхон и реликтового «Шаманского леса» будет решаться в суде
Иркутск. Сибирские новости - Судьба Сарайской бухты на острове Ольхон и реликтового «Шаманского леса», произрастающего в ней, будет решаться в суде. Подготовлены исковые заявления о признании недействительными договоров купли-продажи и аренды земельных участков на этой территории, а также о сносе всех строений и сооружений. Об этом в ответ на запрос депутата Государственной Думы РФ Николая Николаева сообщили в прокуратуре Иркутской области.
«Согласно предоставленным прокуратурой сведениям, на территории уникальной Сарайской бухты - одного из красивейших мест на Байкале - сформировано и поставлено на кадастровый учет 25 земельных участков, которые были отнесены к категории «земли населенных пунктов». Из них 19 предоставлены под жилищное строительство, четыре - под строительство туристического комплекса, по одному - для ведения личного подсобного хозяйства и для природно-познавательного туризма. Строительство уже началось, и только тогда население, общественность узнали, что земля в Сарайской бухте уже распродана и там планируются глобальные предобразования. Это вызвало справедливое возмущение, ко мне поступали обращения от жителей Хужира и представителей экологической общественности, в связи с чем я направил запросы в ряд компетентных органов. Как выясняется, действия чиновников, которые распорядились этой землей, были небезупречными с точки зрения законности», - отметил Н. Николаев.
Все выделенные земельные участки находятся в границах Прибайкальского национального парка. Крое того, согласно заключению Байкальского управления Росприроднадзора, они отнесены к водоохранной зоне озера Байкал, находящейся в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ). «Шаманский лес», который может оказаться уничтоженным в результате строительства, состоит из деревьев - сосны и лиственницы - возраст которых достигает 416 лет. При этом лес находится в хорошем санитарном состоянии, деревья жизнеспособные, они формируют уникальный природный ландшафт.
В ответ на запрос Н. Николаева в прокуратуре сообщили, что, в соответствии с постановлением правительства РФ от 30.08.2001 № 643, на незатронутых территориях ЦЭЗ БПТ запрещено строительство любых объектов, а Сарайская бухта может быть отнесена к категории незатронутых территорий.
«В настоящее время областная прокуратура оценивает полноту и эффективность исполнения «Заповедным Прибайкальем» своих функций по охране и защите территории Прибайкальского национального парка. И решается вопрос об ответственности должностных лиц, принявших решение предоставить эти участки под строительство, - отметил Н. Николаев. - Мы намерены довести это дело до конца, и здесь вопрос не только в соблюдении законности, но и в нашей обязанности сохранить для потомков уникальный природный объект».
Ссылки по теме:
- Скульптуру «Хранитель Байкала» установят в сентябре на Ольхоне
- В Ольхонском районе вводят новые правила благоустройства территории
- Вопросы изменения экологического законодательства обсудят в Иркутске 26 июня
- Вертолетную площадку для санавиации обустроят на Ольхоне
2017-07-06 11:18:43